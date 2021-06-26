Коронавирус в Твери, последние новости на 26 июня 2021: кэшбэк за лагерь и никаких охотничьих билетов

Обстановка с распространением коронавируса в Твери остаётся напряженной.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 26 июня 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе выявили 44 869 случаев заражения COVID-19 (+199 за сутки).
Выздоровели 41 003 жителей региона (+53 за сутки).
Изолирован 2699 больных (+141).
Умерли 1167 человек (+5 за сутки).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 14 802 заболевших (+72 за последние сутки).
Больше тысячи заболевших с начала пандемии также в:
Конаковском районе - 3354 (+20),
Ржеве - 2391 (+3),
Вышневолоцком городском округе - 2313 (+2),
Калининском районе - 1848 (+3),
Кимрах - 1759 (+4)
Торжке - 1724 (+18),
Бологовском районе - 1097 (0).
Графика: Яндекс
В Тверской области можно получить кэшбэк на отдых в детских загородных оздоровительных лагерях. В программе принимают участие 19 детских лагерей.
За путевку возвращается 50%, но не более 20 тыс. рублей от стоимости путёвки. Если путёвка приобреталась до 25 мая, возврат стоимости можно сделать через портал «Госуслуги». Заявлеие можно оформить до 20 октября. На каждого ребенка и услугу заявление нужно подавать отдельно.
Программой кэшбэка также могут воспользоваться туристы, приезжающие на отдых в Тверскую область.
В Тверской области с 24 июня приостановлена выдача разрешений на добычу всех видов охотничьих ресурсов до периода стабилизации пожароопасной обстановки. Соотвествующее решение опубликовало минприроды региона.
Ограничение действует на спортивную и любительскую охоту.
О возобновлении выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов будет сообщено дополнительно.
Напомним, что в Тверской области до 12 июля гражданам запретили ходить и ездить в лес из-за опасности возникновения лесных пожаров.
Графика: ПТО
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