Коронавирус в Твери, последние новости на 26 июня 2021: кэшбэк за лагерь и никаких охотничьих билетов

Обстановка с распространением коронавируса в Твери остаётся напряженной. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 26 июня 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 44 869 случаев заражения COVID-19 (+199 за сутки).

Выздоровели 41 003 жителей региона (+53 за сутки).

Изолирован 2699 больных (+141).

Умерли 1167 человек (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 14 802 заболевших (+72 за последние сутки).

Больше тысячи заболевших с начала пандемии также в:

Конаковском районе - 3354 (+20),

Ржеве - 2391 (+3),

Вышневолоцком городском округе - 2313 (+2),

Калининском районе - 1848 (+3),

Кимрах - 1759 (+4)

Торжке - 1724 (+18),

Бологовском районе - 1097 (0).

Графика: Яндекс

В Тверской области можно получить кэшбэк на отдых в детских загородных оздоровительных лагерях. В программе принимают участие 19 детских лагерей.

За путевку возвращается 50%, но не более 20 тыс. рублей от стоимости путёвки. Если путёвка приобреталась до 25 мая, возврат стоимости можно сделать через портал «Госуслуги». Заявлеие можно оформить до 20 октября. На каждого ребенка и услугу заявление нужно подавать отдельно.

Программой кэшбэка также могут воспользоваться туристы, приезжающие на отдых в Тверскую область.

В Тверской области с 24 июня приостановлена выдача разрешений на добычу всех видов охотничьих ресурсов до периода стабилизации пожароопасной обстановки. Соотвествующее решение опубликовало минприроды региона.

Ограничение действует на спортивную и любительскую охоту.

О возобновлении выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов будет сообщено дополнительно.

Напомним, что в Тверской области до 12 июля гражданам запретили ходить и ездить в лес из-за опасности возникновения лесных пожаров.

Графика: ПТО

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