Пьяные танцы и эгоизм: Отдыхающие на природе рядом с кладбищем и селом не дают отдохнуть местным жителям в Тверской области

Фото: Андрей Котов

С наступлением жарких дней жителей мегаполисов неизменно тянет на природу, в обычно презираемые ими, но вдруг становящиеся милыми провинциальные местечки. Когда не все могут слинять подальше на море, бывает случается перебор. Сейчас это особенно актуально в виду разгоняющейся третьей волны коронавируса… Однако, зачастую проблемой становится бескультурье и наплевательское отношение приезжих «туристов» по отношению к местным жителям.

С таким безобразием столкнулись жители села Свердлово Вахнониского сельского поселения Конаковского района. От Москвы до туда рукой подать — на машине да по скоростной трассе особенно. Многие москвичи вообще серьезно воспринимают эти места как Подмосковье.

Но вернемся в Свердлово. Местные, пылая праведным гневом, жалуются, что уже которые выходные не могут нормально поспать… Нет их не гложат тревожные думы, дело тут в другом.

Пятачок у реки возле старинного кладбища XVIII века оккупировали приезжие любители пикников и всяких распиваний на природе. Ставя машины, палатки, пируют во время чумы и, конечно, врубив на полную динамики, устраивают вечерние, переходящие в ночные дискотеки.

Этим, прости Господи, приезжим меломанам-танцорам наплевать и на мертвых, и на живых - кладбище по соседству и на просьбы местных жителей сделать музыку потише.

Приезжие, а это, с большой вероятность — москвичи, и в магазины местные заявляются за добавкой без масок. Во время третьей волны — это крайне безоотвественное поведение.

Мало того, из-за наплыва «туристов» и к реке в такие дни вход для местных заказан: кругом десятки машин и палаток, не пройти, селян-чужаков нередко встречают руганью.

Добавляет «позитивных» эмоций местным жителям и то, что приезжие после пикников оставляют после себя кучи мусора на берегу.

Местные власти и полиция жалоб жителей предпочитают пока не замечать. Видимо, ждут пока граждане начнут собирать подписи под обращением к губернатору. А до этого уже близко.

Нервы у селян уже на приделе. Как бы до криминала не дошло...

А ведь в районе есть и примеры цивилизованной и культурной организации отдыха приезжих. Пример - тот же Ямской лес.

Местным чиновникам стоило бы задуматься над ситуацией… Тут ведь и выборы впереди. Да и вообще внимательней надо к своим местным гражданам относиться.