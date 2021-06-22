Цена вопроса - 163 миллиарда: В Тверской области запланировано воплотить 83 инвестпроекта

В новые создание новых предприятий в технопарках и на других инвестплощадках вкладываются миллиарды рублей, а регион в свою очередь обеспечивает инвесторов некоторыми налоговыми преференциями. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

За последние пять лет в Тверской области реализовано 65 инвестпроектов, создано 7400 рабочих мест. Причем пандемия в 2020 году не сказалось на инвестиционной политике в нашем регионе. Впереди ещё более глобальные планы. О них и шёл разговор на заседании правительства региона пылающим зноем днем 22 июня.

В большом зале здания тверского правительства жара, впрочем, чиновникам не мешала — благопристойную и комфортную атмосферу поддерживали кондиционеры.

Губернатор и чиновники областного правительтства рассматривали очень важный для региона вопрос. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя бодро начал заседание. Сразу выложил все карты на стол — сообщил, что в регионе уже реализуется и запланировано к реализации 83 инвестпроекта на 163 млрд рублей вложений.

Напомним: только на прошедшем в начале июня Петербургском международном экономическом форуме правительство региона заключила соглашения об инвестпроектах на 91 млрд рублей.

- Наша задача - обеспечить для инвесторов максимально благоприятные условия, чтобы все проекты были выполнены, созданы рабочие места для наших жителей. Это возможность для развития демографии на нашей территории. Наша планка - войти в число пяти лучших регионов Центрального федерального округа по привлечению инвестиций, развитию экономики, - обозначил Игорь Руденя.

По словам губернатора, в итоге планируется создать 17 тысяч новых рабочих мест. Это дело не одного и не двух лет, конечно. Перспективы реализации некоторых из заявленных проектов простираются и на пять, и на шесть лет вперед.

Сейчас идет активная работа по созданию государственного инвестиционно-промышленного парка «Боровлёво-3». Причем вопрос обеспечение инфраструктурой на себя берет регион. Свое участие как резидентов парка уже подтвердили компании «Сегежа групп», «Герс технолоджи», «Фодеско-Мак».

Проект Боровлево-3. Графика: ПТО

Ещё один флагманский проект – промышленный технопарк КСК. Он развивается с 2018 года. Там уже есть производства комплектующих и оборудования для транспортного машиностроения, в том числе для различных вагонов.

В регионе действует комплекс мер государственной и региональной поддержки инвесторов. К примеру, в 2020-2021 годах 17 компаниям предоставлено 18 льготных займов на 376,4 млн рублей.

В 2020-ом на фоне пандемии внедрены новые механизмы поддержки.

Среди них выделяются льготные условия для приоритетных инвестпроектов — вычет по налогу на прибыль организаций, субсидии по налогам на имущество и прибыль, гарантийная поддержка Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области.

Также за каждым инвестпроектом закреплен персональный менеджер и оказывается административная поддержка.

Кроме того недавно запущен специальный портал - tverinvest.ru - с информационным навигатором.