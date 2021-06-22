Доктор медицинских наук из Твери Наталья Соколова: Новая мутация коронавируса «обманывает» клетки памяти

Пока кто-то находит отговорки, чтобы не делать прививку, пожилые люди, беременные женщины и даже дети попадают в больницу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом в Тверской области в июне откатилась к показателям февраля 2021 года. Свыше 150 новых заболевших регистрируется каждый день. Вот только в феврале статистика шла на спад после пиковых показателей декабря, а сейчас, напротив, резко растёт: третья волна пандемии только разгорается.

Практически каждый день появляются новые сведения о самом вирусе и возможностях вакцинации. Подробности в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) рассказала доктор медицинских наук, советник губернатора Тверской области, врач-кардиолог Наталья Соколова.

Статистика коронавируса в Тверской области. Графика: yandex.ru

Маленькие дети попадают в реанимацию

Тяжело болеют в третью волну не только взрослые.

- Мы видим молниеносное, тяжёлое течение болезни среди молодых. В одном из регионов уже лежат в реанимации с ковидом дети. Трёхмесячный ребёнок, ребёнок трёх лет и ребёнок десяти лет - все с тяжелейшими пневмониями. Это страшно, - говорит Наталья Соколова. - Невинные дети не могут отвечать (за решения взрослых, отрицающих вакцинацию. - Ред.). Дети как раз пока имеют абсолютное противопоказание против вакцинации.

Вакцинация детей скоро начнётся

- Сегодня уже проходят испытания вакцины на детях 12-17 лет и далее на более младших группах, - рассказывает врач. - Предполагается, что вакцину для детей введут в использование с середины сентября, она будет в виде капель в нос.

Сроки для обязательной вакцинации некоторых групп взрослых ограничены не случайно.

- Первую дозу работники, которые подлежат вакцинации, должны получить до 18 июля. А вторую - до 18 августа. Чтобы к 1 сентября, когда дети вернутся в свои коллективы, во взрослой среде был достигнут коллективный иммунитет, - объясняет Наталья Соколова.

Колоть детей не будут. Детская вакцина сделана в виде капель. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новый штамм «обманывает» иммунитет

- Британский штамм, несомненно, был слабее того, что пришёл сейчас из Индии. По заявлениям Роспотребнадзора и Института Гамалеи, индийским вирусом могут заражаться люди, которые уже болели европейским штаммом. Эта новая мутация вируса очень быстро внедряется в организм и «обманывает» клетки памяти. Они не успевают дать иммунный ответ, - говорит доктор медицинских наук. - На сегодня, по словам Гинцбурга (Александр Гинцбург - директор Института имени Гамалеи. - Ред.), вакцина «Спутник V» противостоит всем четырём штаммам.

Сейчас нет чётких рекомендаций о вакцинации людей, которые уже тяжело переболели и получили сильный иммунитет, отмечает доктор. Однако, по мнению Натальи Соколовой, таким людям можно принимать решение о вакцинации, если со времени болезни уже прошло шесть месяцев.

Противопоказания и отговорки

Абсолютными противопоказаниями против вакцинации пока (подчёркиваем - пока) являются: возраст до 18 лет, беременность и кормление грудью, а также состояние обострения хронических болезней.

- А вот аллергические реакции - пустая отговорка, - считает Наталья Соколова. - У нас много аллергиков, много людей с бронхиальной астмой, которые вакцинировались. Если у них был отягощённый анамнез, они пили антигистаминные препараты на фоне прививки. И не привели своим безответственным отношением к смерти других людей.

Аллергия не является стопроцентным противопоказанием к вакцинации. Аллергику просто нужно предварительно посетить своего врача. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Вакцинация беременных и онкобольных

- Минздрав уже заявил, что в ближайшее время выйдет директива о вакцинации беременных - в этой группе очень неблагоприятная ситуация с коронавирусом, - продолжает врач. - Со дня на день мы ждём рекомендаций по вакцинации онкологических больных.

Доктор также в очередной раз отмечает, что людям с хроническими заболеваниями вакцинироваться необходимо. Просто предварительно нужно проконсультироваться у лечащего врача.

«Сделал прививку и умер!»

Отдельно Наталья Соколова отметила роль врача в санитарном просвещении и «страшилки», которые ходят, увы, даже в медицинской среде:

- Каждый врач должен заниматься санпросвещением, а не нести токсичную информацию. Лично я, когда слышу какие-то «страшилки», говорю: дайте мне точные данные, имя пациента - мы всё проверим. Но оказывается, на деле никто никого назвать не может…