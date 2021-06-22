Памяти 27 миллионов: В Твери в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны у обелиска Победы зажглись «свечи памяти»

Зажечь свечи памяти к обелиску пришли студенты, юнармейцы, ребята из кадетских классов, обычные горожане. Фото: Виктория ТУШКОВА

«22 июня, ровно в четыре часа» в 1941 году началась самая страшная и кровопролитная война в истории нашей страны – Великая Отечественная. В 2021 году исполнилось 80 лет с той трагической даты.

Вот уже 12 лет в стране в этот день проходит традиционная мемориальная акция «Свеча памяти». Рано утром, около четырёх, к воинским мемориалам стекаются люди и зажигают свечи – в память о 27 миллионах наших соотечественников, павших за мир.

Волонтёры зажигают лампады. Фото: Виктория ТУШКОВА

В этом году в Твери у главного воинского мемориала города, обелиска Победы, собрались добровольцы – волонтёры Победы, студенты, юнармейцы, ребята из кадетских классов, обычные горожане.

В почётный караул встали воспитанники военно-патриотического объединения десантного профиля имени генерала Василия Маргелова «Сокол».

В почётном карауле у обелиска стояли воспитанники военно-патриотического объединения десантного профиля имени генерала Василия Маргелова «Сокол». Фото: Виктория ТУШКОВА

Возложить цветы к мемориалу приехали губернатор Тверской области Игорь Руденя, митрополит Амвросий, председатель областного Законодательного собрания Сергей Голубев, глава города Твери Алексей Огоньков.

Гости произнесли речи. Благодарили предков за свободу и их подвиг во имя мира. Возложили к обелиску и вечному огню цветы.

Лампады со свечами у подножия обелиска Победы. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Мы отдаём дань памяти нашим героям. Это были такие же молодые люди, как и стоящие сегодня здесь перед нами. Студенты, школьники, рабочая молодёжь. Все те, кто посчитал своим долгом защищать нашу любимую, родную страну. И сегодня мы благодарим их за чистое небо, за возможность мирно жить, работать, создавать семьи, растить детей, - сказал глава региона.

Память павших почтили минутой молчания. И, по традиции, составили из горящих лампад слово «Память» у подножия обелиска.

Память павших почтили минутой молчания. Фото: Виктория ТУШКОВА

Свечу памяти сегодня может зажечь каждый – на сайте акции деньпамяти.рф. Нужно просто кликнуть на кнопку «зажечь свечу памяти» на главной странице сайта, в верхнем правом углу. Там же можно сделать пожертвование в помощь ветеранам.

Свеча памяти в Твери - 2021. Фото: Виктория ТУШКОВА

Сегодня в полдень к обелиску ещё раз возложат цветы. А вечером, в 23:00, на площади Победы и на площади Конституции состоится ещё одна акция - «Лучи Победы». В память о погибших на полях сражений в небо устремятся лучи прожекторов. Эта акция пройдёт в Твери и других городах воинской славы, городах-героях и городах трудовой доблести.