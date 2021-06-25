Подделка сертификата о вакцинации от коронавируса- дело подсудное. Лучше сделать прививку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хотели на выходных «сгонять» в близлежащую Москву? Культурно отдохнуть, в ресторане или на фуд-корте отобедать? А прививку от коронавируса до сих пор не сделали? Не получится. Столичные власти вводят ограничения на посещение общественных мест и пунктов общепита для тех, в кого нет прививки.

Часть московских ресторанов с 19 по 29 июня будут работать в новом формате. Это будут «бесковидные» рестораны. Все сотрудники сделают прививки. Посетить такие заведения смогут только вакцинированные гости.

А ещё непривитые от ковида жители Твери и Тверской области с 1 августа не смогут посетить курорты Краснодарского края. Распоряжением местного губернатора у отдыхающих при заселении будут проверять сертификат о вакцинации от коронавируса.

Ну и главное: в Тверской области введена обязательная вакцинация для сотрудников многих предприятий и организаций (список ниже) до 18 июля нужно сделать первую дозу прививки.

Вот только желание и возможность сделать прививку есть не у всех, и это создает спрос на подделки. Такие случаи уже есть в Москве. Мы узнали, что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Твери.

- Все случаи продажи и покупки поддельных сертификатов в Тверской области будут обязательно доведены до суда, а виновные будут наказаны по всей строгости закона, - пообещал в разговоре с «КП»-Тверь» министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов.

Официально о случаях продажи-покупки сертификатов о вакцинации региональное УМВД не сообщает. Однако, если таковые случаться ответственность будет по статье 337 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Вот пример из соседнего региона: 25 июня в Бабушкинском районном суде Москвы будут судить мужчину, который признался в изготовлении и сбыте сертификатов о вакцинации. Мужчине, согласно максимальной санкции статьи 327 УК РФ, грозит до двух лет лишения свободы.

Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Твери и Тверской области

Санкции статей Уголовного кодекса едины во всех регионах и не зависят от распоряжений местного правительства. Данная статья предусматривает наказание и за использование заведомо ложных поддельных документов. Если суд признает таковым поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса, то купившему «липу» грозит либо штраф (от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере одной-двух зарплат или иного дохода), либо 180-240 часов обязательных работ, либо до двух лет исправительных работ, либо арест на три-шесть месяцев.

Как получить сертификат о вакцинации с данными из реестра

Сейчас человек, который сделал прививку, в личном кабинете портала «Госуслуги» получает сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса с занесением в реестр. В документе указаны персональные данные пациента (ФИО, полная дата рождения, пол), даты введения первого и второго компонентов вакцины, наименование больницы, где была сделана прививка, серия препарата, его название и информация о производителе, а также QR-код сертификата. По нему можно определить подлинность документа.

«Вырезать» этот код из реального документа и добавить в поддельный, для людей, владеющих фотошопом — проще простого. Распознать подделку проверяющие смогут, разве что отсканировав QR-код сертификата.

Механизм предельно простой: на экране смартфона или планшета появится информация, что сертификат действителен, высветятся первые три буквы ФИО (остальные буквы закрыты звездочками — количество символов при этом совпадает с реальным количеством букв в фамилии, имени и отчестве владельца сертификата), полная дата рождения, несколько цифр серии и номера паспорта. Если информация отличается от того, что у человека указано в паспорте — документ о прохождении вакцинации от коронавируса липовый. Вот только потребовать паспорт, по словам специалистов в области законодательства, имеют право сотрудники правоохранительных органов.

ВАЖНО

Где сделать прививку от коронавируса в Твери

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

НА ЗАМЕТКУ

Список профессий, работники которых должны обязательно вакцинироваться от COVID-19 в Тверской области Обязательную вакцинацию от коронавируса необходимо пройти работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- торговли;

- общественного питания;

- гостиничных услуг;

- многофункциональных центров

предоставления государственных и муниципальных услуг;

- транспорта общего пользования, такси;

- образования, здравоохранения,

социальной защиты и социального обслуживания;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов;

-государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Тверской области, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы Тверской области, работникам органов власти Тверской области и подведомственных им организаций.

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