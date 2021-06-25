Коронавирус в Твери, последние новости на 25 июня 2021: фуд-корты и кафе пока не закроют, губернатор уже повторно привился от COVID-19

В эфирной студии губернатор по традиции рассказывал о положении дел с коронавирусом в регионе. Фото: ПТО, Тимур ШАРИКПУЛОВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 25 июня 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 44 670 случаев заражения COVID-19 (+204 за сутки).

Выздоровели 40 950 жителей региона (+47 за сутки).

Изолирован 2558 больных (+153).

Умерли 1162 человек (+4 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 14 730 заболевших (+94 за последние сутки).

Больше тысячи заболевших с начала пандемии также в:

Конаковском районе - 3334 (+27),

Ржеве - 2388 (+4),

Вышневолоцком городском округе - 2311 (+7),

Калининском районе - 1845 (+11),

Кимрах - 1755 (+7),

Торжке - 1706 (+7),

Бологовском районе - 1097 (+2).

Графика - Яндекс.

Продолжается вакцинация. Прививку от коронавируса сделали 159 959 человек, за последние сутки – 3 150 граждан. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Губернатор Игорь Руденя вечером 24 июня вновь пришел в телестудию, чтобы выступить в ответить на актуальные вопросы в прямом эфире. Одной из тем стала вакцинация от коронавируса.

Игорь Руденя объявил, что уже ревакцинировался.

- Я сделал уже ревакцинацию, первая была в сентябре-октябре, а вторая была сейчас, уже в апреле. Все мои коллеги, все члены правительства это сделали, особенно это важно для тех, кто ведет активный образ жизни, общается с людьми, перемещается в общественном транспорте, - сказал губернатор.

Глава региона призвал всех граждан, кто еще не сделал прививку от коронавируса, не рисковать и пройти вакцинацию:

- Я обращаюсь ко всем - не надо испытывать судьбу, сделайте так, как рекомендует наш главный санитарный врач.

Игорь Руденя добавил, что доз вакцин в регионе достаточно.

Говорили в студии и об ужесточении мер безопасности, в связи с ростом числа заболевших ковидом.

- Важно сохранить наших граждан и экономику, возможность для людей работать, а детям - отдыхать в лагерях. Конечно, всё зависит от нас самих. Если будем внимательно относится к профилактике и вакцинации, то сохраним работу всех отраслей экономики. В период пандемии мы показали - мы можем быть вместе, можем работать и достигать поставленных результатов», - сказал Игорь Руденя.

Кафе, рестораны и общественный транспорт пока будут работать для всех. Делать их возможными для посещения лишь гражданами, сделавшими прививку (как это делается сейчас в Москве), власти региона пока не планируют. Зато введена обязательная вакцинация для работников многих сфер деятельности. Коснётся она порядка 280 тысяч человек: сотрудников предприятий торговли, общественного питания, гостиничных услуг, транспорта, ЖКХ и энергетики, учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, МФЦ, театров, кинотеатров, концертных залов, спортобъектов, а также государственные и муниципальных служащих.

В случае невыполнения требований постановления деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей будет приостановлена.

В срок до 18 июля должно быть организовано проведение прививок первым компонентом вакцины, до 18 августа – вторым.

Тем, у кого есть противопоказания или медотвод - укол ставить не будут.

Графика - ПТО.

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