Коронавирус в Твери, последние новости на 23 июня 2021: открытие госпиталя для больных с COVID-19 и билеты в цирк в обмен на укол

Больных коронавирусом в Тверской области с каждым днём все больше.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 23 июня 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 44 295 случай заражения COVID-19 (+158 за сутки).

Выздоровели 40 861 жителей региона (+34 за сутки).

Изолирован 2279 больных (+116).

Умерли 1155 человек (+5 за сутки).

Графика: Яндекс

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 14 567 заболевших (+56 за последние сутки).

Больше тысячи заболевших с начала пандемии также в:

Конаковском районе - 3277 (+7),

Ржеве - 2376 (+3),

Вышневолоцком городском округе - 2301 (+3),

Калининском районе - 1830 (+9),

Кимрах - 1744 (+9),

Торжке - 1690 (+3),

Бологовском районе - 1094 (+1).

Продолжается вакцинация. Прививку от коронавируса сделали 154 356 человек, за последние сутки – 1 706 человек. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

В Калининской ЦРКБ в Твери снова оборудовали койки для больных коронавирусом. Госпиталь открылся 21 июня, спустя несколько месяцев после закрытия. Причиной стало увеличение числа зараженных коронавирусом.

В Калининской ЦРКБ сейчас развёрнуто 110 коек. Медики готовы к приему пациентов, которые уже начали поступать. Не ковидных пациентов выписали или перевели в другие больницы.

Накануне работу инфекционных госпиталей обсудили на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

В настоящее время для лечения больных с коронавирусом в инфекционных госпиталях Тверской области развёрнута 1361 койка, из которых 1295 – с кислородом.

По словам медиков, штамм коронавируса третьей волны отличается быстрым распространением и стремительным развитием болезни до тяжёлого состояния.

21 июня в Тверском государственном цирке на Тверской площади, 2а открылся пункт вакцинации от COVID-19. Он работает два раза в неделю: в понедельник и вторник с 12:00 до 16:00.

Каждому получившему первый компонент вакцины в Тверском цирке Российская государственная цирковая компания будет дарить сертификат. Его можно обменять в кассе цирка на пригласительный билет на представление.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (4822) 32-14-29.

В пункте вакцинации, открытом на базе фитнес-клубе "Атлетик Джим", в ТЦ "Вавилон" на бульваре Цанова, 8 привитым жителям Твери дарят в подарок карту на месяц занятий в клубе без ограничений. Акция будет действовать все время работы прививочного пункта. Подарочные карты будут выдаваться по завершении иммунизации.

Предварительная запись на вакцинацию в данных пунктах не требуется. Желающим поставить прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Графика: ПТО

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