Калининская АЭС поздравила медработников Удомли с профессиональным праздником

Спасибо за спасенные жизни! Фото: управление информации и общественных связей Калининской АЭС

В этот день более 130 медиков получили заслуженные награды и благодарности из рук начальника Центральной медико-санитарной части №141 Анатолия Доброчестнова, заместителя директора Калининской АЭС Олега Лебедева и других почетных гостей.

Особым подарком для работников ЦМСЧ-141 стал денежный сертификат на сумму триста тысяч рублей от атомной станции.

Поздравляя врачей с профессиональным праздником, Олег Лебедев поблагодарил их за профессионализм и самоотдачу. Он подчеркнул, что забота о здоровье и жизни людей — это большой и тяжелый труд.

Благодарность всем врачам за бескорыстный и благородный труд! Фото: управление информации и общественных связей Калининской АЭС

«Ваша профессия — это особый дар и призвание. Сейчас именно вы находитесь на передовой борьбы с пандемией. Благодарю за то, что в непростых условиях вы с честью продолжаете свою работу. Калининская АЭС всегда готова протянуть вам в трудную минуту руку помощи и сообща решать самые сложные вопросы», - сказал О. Лебедев.

От лица молодых атомщиков медиков поздравила лидер Молодежной организации КлнАЭС Елена Парфенова. Она вручила им пять больших тортов, приготовленных и творчески оформленных кондитерами ООО «Калининская АЭС-Сервис».

В свою очередь Анатолий Доброчестнов поблагодарил за поддержку и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

День медицинского работника – один из самых значимых профессиональных праздников в нашей стране. Фото: управление информации и общественных связей Калининской АЭС

«Я работаю в ЦМСЧ-141 36 лет, и все эти годы Калининская АЭС всегда была нашей опорой и другом. Атомная станция помогала в трудные девяностые, помогает и в настоящее время. Денежный сертификат от атомной станции — это очень неожиданный и приятный подарок. Деньги обязательно пойдут на благое дело, на самые первоочередные нужды ЦМСЧ-141», - отметил А. Доброчестнов.