Энергоблок №1 Калининской АЭС с 18 июля выведут в плановый ремонт с модернизацией оборудования

Фото: Дмитрий ЕРМАКОВ

18 июля 2026 года энергоблок №1 Калининской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион «Росатома») будет в соответствии с графиком выведен в плановый капитальный ремонт.

Во время ремонта специалисты Калининской АЭС и АО «Атомэнергоремонт» выполнят перегрузку ядерного топлива, проведут профилактический ремонт реакторной и турбогенераторной установок. Также предусмотрены контроль состояния металла основного оборудования и диагностика теплообменных трубок в двух из четырех парогенераторов.

«Плановые ремонты необходимы для обеспечения надежной работы энергоблоков. Помимо регламентных операций, планируется провести модернизацию оборудования, направленную на поддержание высокого уровня безопасности и улучшение эксплуатационных характеристик первого энергоблока», — отметил главный инженер Калининской АЭС Руслан Алыев.

Помимо типового объёма работ, на энергоблоке №1 будет реализовано 8 модернизационных мероприятий. Они затронут отдельные узлы и технологические системы энергоблока.

«Всего предстоит выполнить более 12 тысяч работ различного характера. В ремонтной кампании будут задействованы около двух тысяч специалистов», — добавил Руслан Алыев.

Радиационный фон в районе расположения Калининской АЭС и на прилегающей территории соответствует уровню нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений.

Справка:

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в городе Удомля Тверской области) имеет в своем составе четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Калининская АЭС вырабатывает 82 % от всего объема электричества, производимого в Тверской области, 14 % — в Центральном Федеральном округе России, а доля в общей выработке электроэнергии АО «Концерн Росэнергоатом» составляет около 15 %. Предприятие является крупным работодателем на территории присутствия: вместе с подрядными организациями атомная станция обеспечивает занятость около 30 % работоспособного населения Удомельского муниципального округа.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.