Эксперт ВАО АЭС из Китая высоко оценил техническую базу учебно-тренировочного подразделения Калининской АЭС

Фото: Евгений ФАДИН

На Калининской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион Росатома) состоялся второй предварительный визит в рамках подготовки к партнёрской проверке Шанхайским офисом Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции. Проверка запланирована на ноябрь–декабрь 2026 года.

Атомную станцию посетил руководитель команды CPO (Crew Performance Observation), представитель Московского центра ВАО АЭС из Китая, г-н Ван Тинкуй. Он ознакомился с материально-технической базой учебно-тренировочного подразделения Калининской АЭС, используемой для подготовки персонала блочных щитов и пунктов управления энергоблоками, а также оценил возможности полномасштабных тренажеров. Они повторяют реальные щиты и пункты управления энергоблоков Калининской АЭС. Возможности тренажёров позволяют эффективно моделировать различные режимы эксплуатации и отрабатывать действия персонала в условиях нештатных ситуаций.

Ван Тинкуй отметил высокий уровень технической оснащённости учебно-тренировочного подразделения Калининской АЭС. По его словам, наличие отдельного тренажёра для каждого из четырёх энергоблоков является редкой практикой для атомных станций. По мнению эксперта ВАО АЭС, такая техническая база играет важную роль в поддержании профессиональных навыков оперативного персонала и развитии культуры безопасности.

Ван Тинкуй также отметил, что коллектив Калининской АЭС внимательно подходит к подготовке к предстоящей проверке, проявляет профессионализм и готовность к открытому диалогу.

Говоря о значении международного обмена опытом, Ван Тинкуй сказал, что взгляд специалиста со стороны помогает выявить вопросы, которые внутри организации могут оставаться незамеченными. Он пояснил, что именно внешняя оценка позволяет по-новому посмотреть на привычные процессы и определить дополнительные возможности для улучшения.

Партнёрские проверки являются одной из долгосрочных программ ВАО АЭС и проводятся на добровольной основе по инициативе принимающей стороны. Их результатом становится отчёт, в котором отражаются сильные стороны работы атомной станции, а также области производственной деятельности, требующие улучшений.

Справка:

ВАО АЭС - Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции, объединяющая всех операторов АЭС мира. Она способствует обмену опытом эксплуатации, чтобы ее члены могли работать совместно для достижения наивысшего уровня безопасности и надежности при эксплуатации своих АЭС.

Россия продолжает внешнеполитическое и экономическое международное сотрудничество, укрепляя и развивая связи с заинтересованными странами, готовыми к конструктивному и результативному диалогу. Несмотря на внешние ограничения, реализуются крупные международные проекты в сфере энергетики. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в городе Удомля Тверской области) имеет в своем составе четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Калининская АЭС вырабатывает 82 % от всего объема электричества, производимого в Тверской области, 14 % — в Центральном Федеральном округе России, а доля в общей выработке электроэнергии АО «Концерн Росэнергоатом» составляет около 15 %. Предприятие является крупным работодателем на территории присутствия: вместе с подрядными организациями атомная станция обеспечивает занятость около 30 % работоспособного населения Удомельского муниципального округа. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.