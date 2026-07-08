Расценки на агитационные материалы

ООО «Медиа-Группа» уведомляет о готовности оказывать услуги на платной основе по размещению на страницах сетевого издания «Комсомольская правда» (www.kp.ru, свидетельство ЭЛ №ФС-80505 от 15.03.2021 г. ) на региональном сегменте сайта - www.tver.kp.ru для целей предвыборной агитации агитационных материалов в период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, выборам Губернатора Тверской области, выборам депутатов Законодательного Собрания Тверской области восьмого созыва, назначенным на 20 сентября 2026 года.

Сведения о размере и других условиях оплаты

ООО «Медиа-Группа» уведомляет о готовности предоставить на платной основе печатную площадь в газете «Комсомольская правда. Еженедельник» (региональные полосы) (Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-58658 от 21.07.2014 г., территория распространения - Тверская область) для целей предвыборной агитации, размещения агитационных материалов в период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, выборам Губернатора Тверской области, выборам депутатов Законодательного Собрания Тверской области восьмого созыва, назначенным на 20 сентября 2026 года.

Сведения о размере и других условиях оплаты

ООО «Медиа-Группа» уведомляет о готовности предоставить на платной основе эфирное время в региональном эфире радиоканала Радио «Комсомольская правда» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-58442 от 25.06.2014 г., регистрационный номер лицензии Л033-00114-77/00061914, номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 - 27253), частота вещания 99,3 FM, территория вещания - г. Тверь, Тверская область) для целей предвыборной агитации, размещения агитационных материалов в период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, выборам Губернатора Тверской области, выборам депутатов Законодательного Собрания Тверской области восьмого созыва, назначенным на 20 сентября 2026 года.