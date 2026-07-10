Калининская АЭС передала подразделению МЧС России по пожарной охране атомной станции новую спецтехнику

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

На Калининской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион Росатома) состоялась передача пяти единиц новой техники специальной пожарно-спасательной части № 8 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 72 МЧС России». Подразделение обеспечивает противопожарную защиту атомной станции, а его автопарк пополнили автомобили отечественного производства.

Торжественная церемония прошла в начале июля и была приурочена к 40-летию со дня образования Специального управления ФПС № 72 МЧС России. Сертификаты и ключи от автомобилей руководству СПСЧ № 8 передал главный инженер Калининской АЭС Руслан Алыев.

«Обеспечение пожарной безопасности стратегического объекта — это не просто выполнение нормативов, а наша приоритетная цель по поддержанию атомной станции в состоянии с минимальными рисками в области пожарной безопасности. Калининская АЭС остаётся флагманом безопасной генерации. Передавая эту технику, мы инвестируем в уверенность, что персонал СПСЧ № 8 готов к решению всех поставленных задач в короткие сроки и с необходимым качеством», — отметил Руслан Алыев.

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

В распоряжение боевого расчёта СПСЧ № 8 поступили один оперативный служебный автомобиль и четыре единицы современной пожарной спецтехники. Новые машины предназначены для решения ключевых задач при реагировании на возможные нештатные ситуации.

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

Исполняющий обязанности начальника СПСЧ № 8 Александр Голов, принимая технику, подчеркнул, что такое пополнение автопарка выводит подразделение на новый уровень боеготовности.

«От имени всего личного состава специального подразделения выражаю благодарность руководству Калининской АЭС за техническое обеспечение части. Сотрудничество Калининской АЭС и Специального управления ФПС № 72 МЧС России носит постоянный характер: проводятся совместные учения, тактико-специальные занятия на энергоблоках, а теперь и парк машин пополнился весомым подкреплением», — отметил он.

Сразу после церемонии автомобили прошли смотр готовности и заступили в боевой расчёт. Обновление автопарка позволит повысить оперативность реагирования и укрепит систему противопожарной защиты Калининской АЭС.

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

Справка:

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в городе Удомля Тверской области) имеет в своем составе четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Калининская АЭС вырабатывает 82 % от всего объема электричества, производимого в Тверской области, 14 % — в Центральном Федеральном округе России, а доля в общей выработке электроэнергии АО «Концерн Росэнергоатом» составляет около 15 %. Предприятие является крупным работодателем на территории присутствия: вместе с подрядными организациями атомная станция обеспечивает занятость около 30 % работоспособного населения Удомельского муниципального округа.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.