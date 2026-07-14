В Дубне состоялся технический тур для технологов Калининской АЭС

Внедрение робототехнических комплексов - сложная многоэтапная задача

9 июля 2026 года на площадке испытательно-производственного центра «АтомИнтелМаш» (входит в АО «Росатом Сервис», Электроэнергетический дивизион «Росатома») в Дубне состоялся технический тур для представителей Калининской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион «Росатома»).

В мероприятии приняли участие технологи и инженеры атомной электростанции. Участникам продемонстрировали ключевые этапы и особенности процесса внедрения робототехнических комплексов в промышленное производство: от инженерных решений и конструкторских особенностей до практической эксплуатации оборудования.

В ходе посещения испытательно-производственного центра эксперты Калининской АЭС ознакомились со спецификой работы сварочного робототехнического комплекса, составом и функционалом инженерных систем, конструкторскими особенностями роботизированных решений, принципами управления роботизированными технологическими комплексами, а также с типовыми барьерами при роботизации и проверенными способами их преодоления.

Формат технического тура позволил объединить теоретическую часть с практической демонстрацией оборудования в работе.

В мероприятии участвовали специалисты по атомной энергетике — технологи и инженеры АЭС

«Посещение испытательно-демонстрационного центра позволяет технологам ознакомиться со спецификой работы робототехнического комплекса, изучить работу инженерного оборудования, лучше понять принципы управления роботизированными технологическими комплексами, узнать о типовых барьерах при роботизации и проверенных способах их преодоления», — прокомментировал технический директор ООО «АтомИнтелМаш» Александр Бутов.

«Технические туры на такие объекты, как АтомИнтелМаш, дают технологам атомных станций уникальную возможность на практике увидеть преимущества роботизированных технологий и интеграции решений в производственные процессы. Это важно для понимания того, как роботизация может повысить эффективность технологических процессов. Подобные встречи способствуют профессиональному диалогу, укрепляют доверие к отечественным решениям и помогают выстраивать стратегические проекты в условиях растущего спроса на автоматизацию в России», — отметил заместитель начальника цеха централизованного ремонта Калининской АЭС Алексей Никифоров.

Технические туры на площадку «АтомИнтелМаш» — это часть системной работы компании по продвижению отечественных робототехнических решений в атомной энергетике. Такой формат позволяет специалистам АЭС на практике оценить возможности роботизации конкретных производственных операций, инженерам-технологам - сформировать реалистичное представление о сроках, этапах и результатах внедрения, руководителям предприятий — получить экспертную оценку экономической и технологической целесообразности проектов автоматизации. Для отрасли в целом проведение технических туров представляет с собой эффективный инструмент для динамичного обмена опытом и тиражирования лучших практик на предприятиях «Росатома».