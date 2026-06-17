Сотрудница Калининской АЭС вошла в число победителей Всероссийского конкурса профмастерства среди лаборантов химического анализа

Фото: Корпоративный Электроэнергетический Университет, г. Санкт-Петербург

Инженер-лаборант водно-химической лаборатории химического цеха Калининской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») Анастасия Сидорова вошла в число победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лаборант (инженер) химического анализа — 2026». Она заняла второе место в номинации «Инженер химической лаборатории по испытаниям трансформаторного масла».

Конкурс проходил в Москве в начале июня. За звание лучших боролись 23 специалиста энергетических предприятий России. Участникам предстояло пройти несколько этапов, связанных с проверкой знаний нормативной документации, оценкой качества объекта анализа и диагностикой состояния трансформаторов, оказанием первой помощи на тренажёре-манекене, а также применением требований охраны труда и техники безопасности при анализе видеосюжетов.

Анастасия Сидорова успешно справилась со всеми конкурсными заданиями, а также показала лучший результат на специальном этапе, посвящённом практическому применению знаний правил техники безопасности и охраны труда.

«Участие в таких конкурсах — это, прежде всего, вызов себе. Они помогают систематизировать знания, вспомнить важные профессиональные нюансы, узнать новое и обменяться опытом с коллегами», — отметила Анастасия Сидорова.

Фото: Корпоративный Электроэнергетический Университет, г. Санкт-Петербург

По её словам, участие в профессиональных состязаниях всегда мотивирует к развитию вне зависимости от результата. Она также подчеркнула, что старается принимать участие в станционных конкурсах и поддерживает в этом коллег, поскольку такая практика помогает совершенствоваться в профессии.

Высокий результат сотрудницы Калининской АЭС стал очередным подтверждением высокого профессионализма персонала атомной станции. Сотрудники предприятия регулярно демонстрируют достойные результаты и занимают призовые места на конкурсах и соревнованиях профессионального мастерства различного уровня.

Справка:

Водно-химическая лаборатория является внутренним структурным подразделением химического цеха Калининской АЭС. Она обеспечивает контроль и диагностику водно-химического режима атомной станции, а также получение данных о параметрах основных и вспомогательных систем. Своевременная и достоверная информация о состоянии водно-химического режима позволяет оперативно реагировать на возможные отклонения от установленных норм, поддерживать надёжную работу оборудования и обеспечивать безопасность технологических процессов.

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Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском муниципальном округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.