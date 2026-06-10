На энергоблоке №4 Калининской АЭС завершился плановый ремонт с модернизацией

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

8 июня 2026 года энергоблок №4 Калининской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») был включён в сеть после завершения планового среднего ремонта и к настоящему времени вышел на номинальный уровень мощности.

В ходе ремонтной кампании персонал атомной станции и специалисты АО «Атомэнергоремонт» выполнили регламентные работы по перегрузке ядерного топлива, провели профилактический ремонт реакторной и турбогенераторной установок, а также проверили состояние металла основного оборудования и обследовали 8 500 теплообменных трубок в двух из четырёх парогенераторах энергоблока.

Как отметил главный инженер Калининской АЭС Руслан Алыев, профилактические плановые ремонты проводятся на всех российских атомных станциях для обеспечения дальнейшей надёжной и безопасной эксплуатации оборудования, а также для повышения эксплуатационных характеристик энергоблоков.

Помимо типового объёма работ, на энергоблоке №4 было реализовано 11 модернизационных мероприятий. Они затронули такие важные технологические системы, как: система подпитки-продувки первого контура, общеблочная система надёжного электроснабжения нормальной эксплуатации, автоматическая система водяного пожаротушения и другие.

Всего в ходе ремонтной кампании было выполнено почти 15 000 работ различного характера, к их проведению было привлечено порядка 2 тысяч человек.

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №№1, 2, 3 и 4 Калининской АЭС, которые несут суммарную нагрузку 4 120 МВт. Радиационный фон в районе расположения Калининской АЭС и на прилегающей территории соответствует уровню нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений.

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

Справка:

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском муниципальном округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.