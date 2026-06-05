Вуз больших возможностей: Почему стоит выбрать Тверской институт (филиал) МГЭУ

Студенты Тверского института (филиала) МГЭУ готовы покорять любые вершины. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Июнь - самый горячий месяц для выпускников. Сначала ЕГЭ в школе, потом вступительные экзамены. Хорошо, если молодой человек уже знает, чего хочет. Но многие, честно говоря, тянут до последнего: думают, сомневаются, боятся ошибиться… Выбрать свой путь непросто. От этого первоначального решения зависит дальнейшая жизнь.

Что поможет выпускникам? Только информация, честная и достоверная, об учебных заведениях, проверенных временем. Таких, как, например, Тверской институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета.

В 2026 году вузу исполняется 32 года, филиал в Твери работает 29 лет. За эти годы из стен учебного заведения вышли сотни высококлассных специалистов, которые с успехом реализовали себя на профессиональном поприще.

20 июня здесь пройдет день открытых дверей. Известному и успешному тверскому вузу есть что рассказать о себе.

РЕПУТАЦИЯ

Для начала - объективная информация по данным рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика): в 2026 году МГЭУ занял 46-е место в локальном рейтинге вузов ЦФО.

А два года назад МГЭУ вошёл в топ-100 лучших вузов страны по версии журнала Forbes. Среди критериев были: востребованность выпускников (она определялась через репутационный опрос лидеров бизнеса), качество нетворкинга, качество преподавания, международная репутация вуза.

Вуз выжил в недавние времена, когда большое количество высших учебных учреждений и их филиалов было закрыто по причине неэффективности. За более чем 30 лет своей работы МГЭУ не потерял ни одного филиала.

ПРОФИЛИ

Абитуриентам здесь предлагают два основных направления:

- Экономика и менеджмент (экономика, менеджмент).

- Гуманитарно-правовое (юриспруденция, психология).

Есть бакалавриат, магистратура, аспирантура. Также можно получить дополнительное профобразование, повысить свою квалификацию.

Образование в вузе платное, однако есть свое «но»…

- Если студент заплатил за обучение, это не значит, что он может учиться спустя рукава, - поясняет директор Тверского института (филиала) АНО ВО МГЭУ Александр Бутузов. - Образование наших студентов - это наша репутация, наша ответственность. Если студент не хочет получать образование, пропускает занятия, не сдает экзамены, он попросту будет отчислен.

Директор Тверского института (филиала) МГЭУ Александр Бутузов. Фото: Екатерина РОМАНОВА

А еще мы постоянно напоминаем ребятам, что они здесь хозяева. Все приобретено на их деньги. Им всегда предоставляется калькуляция: сколько ушло на закупку оборудования, книг, зарплату педагогам и так далее.

У нас нет никаких накопительных фондов - мы всё тратим на улучшение качества обучения и комфорта студентов. И наша материально-техническая база выше средней по России. Студенты ценят то, что покупается на их деньги. Наверное, именно поэтому у нас всегда чисто, никто ничего не портит и не ломает.

ТРАДИЦИИ

Прежде всего Тверской институт (филиал) МГЭУ гордится тем, что удается сохранять верность традиционной российской образовательной системе - пожалуй, лучшей в мире. Это классическая схема: лекции, семинары, практические занятия, работа в лабораториях. Однако современные тенденции здесь не отвергают. Вуз эффективно использует дистанционные элементы в обучении. Создана современная электронная образовательная среда. При необходимости студенты могут работать индивидуально, получать необходимое сопровождение со стороны педагогов. Как поясняет Александр Бутузов, дистанционные занятия - не основа образования, они лишь помогают в определенные моменты и позволяют гибко реагировать на запросы времени, что нравится молодым людям.

Еще одним «коньком» вуза являются лаборатории. В свое время на их оборудование было затрачено много сил и средств. Занятия в лабораториях есть в образовательной программе студентов всех направлений подготовки. Одна из значимых - лаборатория криминалистики. Студенты-юристы практикуются в программах по распознаванию портрета преступника, проводят практические занятия в максимально приближенном к реальности «зале судебных заседаний». Специальное программное обеспечение лаборатории доступно для практики и студентам других факультетов, на которых готовят будущих менеджеров, психологов и экономистов.

Студенты вуза в обязательном порядке привлекаются к научной работе: занимаются в научных кружках, пишут научные статьи, выезжают с докладами на различные конференции.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

В вузе одной из составляющих успеха считают тесное сотрудничество с работодателями. Благодаря такому принципу можно «убить двух зайцев». Во-первых, студенты получают образование, не оторванное от реальной жизни, изучают именно то, что им действительно пригодится в дальнейшем. Ведь работодатели не просто вовлечены в составление учебного плана, но и сами читают студентам лекции. Во-вторых, практика и общение с будущими работодателями для студентов начинаются уже во время учебы. Даже на государственной итоговой аттестации половину комиссии составляют работодатели. Выпускники, которые хорошо себя зарекомендует, имеют шанс сразу после получения диплома найти работу по специальности.

- Можно сказать, карьера начинается уже в вузе, - говорит Александр Бутузов. - Сейчас учебные заведения обязаны привлекать работодателей в учебный процесс. Но мы это делали ещё тогда, когда это было нашим добровольным правом. Мы следим за успехами выпускников. Наши ребята всегда трудоустроены. Их с радостью принимают на работу и в Твери, и в Москве, и даже за границей.

Действительно, выпускники МГЭУ из Твери работают, например, в команде Президента РФ, в Правительстве России, в Кремле.

ОТДЫХ

Учебное заведение предлагает студентам разнообразную и насыщенную внеучебную деятельность. Здесь реализуется множество студенческих проектов. Это и спорт, и волонтерство, и творчество.

Студенты имеют возможность ходить в спортзал, где занимаются на тренажерах и играют в теннис. В вузе организуют спортивные турниры, в которых принимают участие как студенты, так и преподаватели.

Здесь есть также хороший актовый зал с современным оборудованием - для студенческих концертов и «капустников». Можно заниматься музыкой, вокалом, хореографией. Ребята - постоянные участники городских и областных творческих конкурсов и других мероприятий.

Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. По многолетней традиции студенты встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны и героями СВО. Вуз тесно сотрудничает с Советом ветеранов.

Обо всем этом из первых уст услышат те, кто придет на день открытых дверей.

Он состоится 20 июня 2026 года в 12:00.

Адрес Тверского института (филиала) МГЭУ: Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 37.

Лицензия 90Л01 № 0009571 от 15 декабря 2016 г.

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