Областной парламент назначил дату выборов губернатора Тверской области и депутатов Заксобрания 8-го созыва

Заседание состоялось под председательством Сергея Голубева. Фото: ЗСТО

Законодательное Собрание Тверской области приняло постановления «О назначении выборов губернатора Тверской области» и «О назначении выборов депутатов Законодательного Собрания Тверской области восьмого созыва». Решение принято на заседании областного парламента, которое состоялось 16 июня под председательством Сергея Голубева.

Сергей Голубев. Фото: ЗСТО

Учитывая требования федерального законодательства и Избирательного кодекса Тверской области, выборы губернатора Тверской области и выборы депутатов Законодательного Собрания Тверской области восьмого созыва предложено назначить на 20 сентября 2026 года.

- В соответствии с Избирательным кодексом Тверской области к полномочиям Законодательного Собрания региона относится назначение выборов губернатора и депутатов областного парламента очередного созыва. В год проведения выборов в Государственную Думу, федеральное законодательство предписывает проводить их в третье воскресенье сентября. В этом году Единый день голосования назначен на 20 сентября, сегодня Президент Российской Федерации подписал соответствующий указ. Таким образом, на своем очередном заседании Законодательное Собрание Тверской области приняло решение о назначении выборов губернатора и депутатов Законодательного Собрания очередного созыва на 20 сентября текущего года, - прокомментировал решение председатель областного парламента Сергей Голубев.