Тверской кофейный бренд задал новый тренд на ПМЭФ

Фото: пресс-служба Poetti

Гости форума могли попробовать напитки от бренд-бариста Poetti, а также самостоятельно приготовить кофе в брендированных вендинговых аппаратах.

На стенде Тверской области бренд подготовил авторские горячие напитки, учитывающие предпочтения аудитории. Среди них - раф «Пармезан-чили» и латте «Тверская ромовая баба» с апельсиновой нотой. Несмотря на привычный спрос на эспрессо, американо и капучино, гости активно пробовали новые вкусы. Отдельный интерес вызвали напитки на растительной основе, в том числе с банановым вкусом.

Фото: пресс-служба Poetti

«Стенд Тверской области традиционно показывает устойчивую любовь гостей к кофейной классике: чаще всего выбирали двойной эспрессо, американо и капучино. Однако в этом году заметно вырос интерес к авторским напиткам, особенно к рафу «Пармезан-чили» и латте «Тверская ромовая баба». Гости подходили попробовать необычные сочетания, обсуждали их с соседними стендами и возвращались за новыми чашками. Тверская область сохраняет верность понятным, классическим вкусам, но при этом становится все более открытой к современным кофейным экспериментам», - отметила Елена Деревянко, бариста-тренер компании «МилФудс», управляющей брендом Poetti.

Всего за время работы форума на стендах партнеров команда из пяти бариста приготовила более 4000 чашек кофе, в том числе на стенде Тверской области 1300 чашек, использовав 120 килограммов зерен. Еще 250 килограммов были использованы для вендингов.

Участие тверского бренда Poetti в ПМЭФ стало частью стратегии бренда по развитию кофейной культуры и продвижению новых форматов потребления кофе в России.

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