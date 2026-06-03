АО «МАКС-М» в Твери: Всё, что нужно знать про бесплатные лекарства и питание для детей

Здоровье ребёнка бесценно! Фото: Алексей ФОКИН.

Государство гарантирует детям не только бесплатный приём у педиатра и лечение, но и обеспечение необходимыми лекарствами. Кроме того, для малышей предусмотрено бесплатное лечебное питание. О том, как можно получить бесплатные лекарства и детское питание, тверская «Комсомолка» накануне Дня защиты детей поговорила со специалистами АО «МАКС-М», страховой медицинской организации с более чем 30-летним опытом.

Кому положены бесплатные лекарства

- В Тверской области, как и в других регионах России, право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами детей по рецептам врача регулируется региональным законодательством и программой государственных гарантий, - напоминают представители страховой медицинской организации «МАКС-М».

Бесплатные медикаменты могут получать все малыши от рождения до трёх лет включительно. Льготный статус семье иметь не обязательно. Лекарства положены как при лечении в больнице, так и при амбулаторном лечении (на дому). Главное условие здесь - наличие медицинских показаний. Это означает, что ребёнок болен и нуждается в лечении.

Детки из многодетных семей (этот статус должен быть официально подтверждён) обеспечиваются бесплатными лекарствами до шести лет. Это правило тоже действует при амбулаторном лечении - по назначению врача.

Есть ещё две категории детей, которые должны обеспечиваться бесплатными лекарствами в любом возрасте (до 18 лет). Это дети с хроническими заболеваниями, а также дети-инвалиды.

Детям, страдающим определёнными заболеваниями (например, бронхиальной астмой, сахарным диабетом, муковисцидозом, онкогематологическими заболеваниями и др.), положены бесплатные препараты, необходимые для лечения их основного заболевания. Ребёнок в этом случае должен состоять на диспансерном учёте у профильного специалиста.

Все дети с инвалидностью имеют право на бесплатное лекарственное обеспечение по рецептам врача.

Как получить бесплатные лекарства

Первое, что нужно сделать, - обратиться к врачу.

- Если ребёнок заболел, необходимо вызвать педиатра на дом или прийти на приём в поликлинику. Если ребёнок состоит на диспансерном учёте у специалиста (например, аллерголога, эндокринолога), рецепт может выписать и этот врач, - объясняют специалисты АО «МАКС-М».

Далее при наличии медицинских показаний врач выпишет рецепт на специальном бланке (форма № 148-1/у-04(л). Такой рецепт он сможет оформить только на медикамент, который входит в утверждённый правительством Тверской области перечень лекарственных препаратов для льготного обеспечения.

От вас потребуются свидетельство о рождении ребёнка, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС ребёнка, а также документ, подтверждающий льготу (если она есть), например удостоверение многодетной семьи или справка об инвалидности (для детей старше трёх лет).

Бесплатные лекарства для детей выдают в аптеках, которые занимаются льготным отпуском лекарств. Обычно это аптека, прикреплённая к вашей поликлинике.

Важно: лекарства вам выпишут на определённый врачом курс лечения (например, на 30 или 90 дней). Выписать препараты «впрок» или «на всякий случай» нельзя. Если курс лечения длительный, врач будет выписывать новый рецепт по мере необходимости.

Кому положено бесплатное детское питание

В Тверской области категории получателей бесплатного детского питания прописаны в Постановлении правительства региона от 10 марта 2023 года № 100-пп. Питание положено:

- Малышам первого года жизни, находящимся на искусственном или смешанном вскармливании, а также «естественникам» в возрасте от 6 до 12 месяцев. Питание должны выдавать до того времени, когда ребёнку исполнится годик (включая месяц, на который приходится его день рождения).

- Детям второго и третьего года жизни (по месяц достижения ими трёх лет) - по медицинским показаниям (к ним относятся аллергодерматоз, дисбактериоз, анемия). Также бесплатное питание в этом возрасте должны выдавать детям - реконвалесцентам острых заболеваний, то есть малышам, недавно перенёсшим какое-либо острое заболевание.

- Беременным женщинам - по медицинским показаниям (анемия, дефицит веса, гипотрофия плода, фетоплацентарная недостаточность). Выдавать питание должны с месяца, следующего за месяцем достижения срока беременности 12 недель (но не ранее месяца, в котором женщина встала на учёт в связи с беременностью), по месяц окончания беременности.

- Кормящим матерям в первые три месяца кормления грудью - по медицинским показаниям (дефицит массы тела, нарушение алиментарного статуса - дефицит питательных веществ).

Как получить бесплатное питание

Рецепт выдаст врач-педиатр по месту наблюдения. Получить питание можно в специализированных пунктах: молочных кухнях, отделениях молочных кухонь при детских и центральных районных больницах, женских консультациях.

ВАЖНО!

Если врач отказывает в выписке рецепта на лекарство или детское питание, которое положено вашему ребёнку по закону, обращайтесь к представителям страховой медицинской организации АО «МАКС-М»:

8-800-333-60-03 - федеральный контактный центр;

8-800-333-77-03 - региональный контактный центр.

Форма обратной связи на сайте www.makcm.ru

Электронная почта: makcm69@makcm.ru

Адрес: 170100, Тверь, ул. Советская, д. 28.

Лицензия ОС №2226-01 от 10.09.2025 г.

Реклама. Филиал АО «МАКС-М» в г.Твери, ИНН 7702030351

erid: 2SDnjca4yyL