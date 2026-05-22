Тюлька. Фото: Игорь Горев

В озере Селигер скоро появятся новые обитатели. Это маленькая рыбка тюлька, удивительная тем, что из морской по воле обстоятельств постепенно она превратилась в пресноводную. Перекрывая Волгу плотинами, человек отрезал рыбке путь к морю. Получилось, что часть поголовья тюльки, которая пришла на нерест из Каспия, осталась в пресноводных водоемах. Природа распорядилась так, что рыбка не погибла, а за десятилетия акклиматизировалась и нашла пристанище в новых водоёмах.

Про тюльку «КП»-Тверь» рассказал знаток водного мира Селигера (и не только), заядлый рыбак, в прошлом главный инженер закрытого властями Осташковского рыбозавода Игорь Горев.

ЖИРНЕЕ ЛЕЩА И САЗАНА

- Это небольшая рыбка, она относится к семейству сельдевых. То есть у нас в скором времени появится селигерская селёдка или килька. Это ее народное название. Дело в том, что чешуя у рыбы достаточно большая, легко сходит, на животе образуя киль. Поэтому – килька, - рассказал Игорь Горев. - Рыбка стайная, держится в основном в верхних слоях воды. Максимальный размер до 16 см, вес до 25 гр. Самки обычно крупнее самцов. Живет этот вид тюльки всего 5-6 лет. Половозрелой рыба становится уже на первом году жизни, достигнув всего 5 см. Рыбка очень вкусная, жирность тюльки достигает 12-15 %, для сравнения жирность сазана, леща 3-5%.

Из южных морей в последние годы тюлька поднялась вверх по Волге и сильно распространилась, теперь ее можно встретить в озерах и водохранилищах. Рыба хорошо адаптировалась к новым условиям и активно размножается. Сегодня она уже обитает в Волге, Тереке, реке Урал и в их бассейнах. Эксперты отмечают, что ее много в районе Волгограда, Саратова, в Волго-Донском канале, в Цимлянском водохранилище, в Куйбышевском, в Горьковском. В 90-е годы рыба подплыла ближе к нашим краям - поселилась в Рыбинском, а потом в Угличском и Иваньковском водохранилище, в Шекснинском и на озере Белое. Судя по скорости распространения, недолго осталось ее ждать и на Селигере, а также в Верхневолжском водохранилище.

Просторы Селигера. Фото: Юлия КРУТОВА

КОНКУРЕНТ УЖЕ БЛИЗКО

- То, что тюлька доберётся до Селигера, это вопрос только времени, а может она уже и здесь, - считает Игорь Горев, подробно рассказывая об особенностях нового для наших краев обитателя. –Ее конкуренты на Селигере это снеток и ряпушка. Учитывая высокую пластичность тюльки, она менее требовательна к природным условиям для выживания и размножения, в этом случае можем прогнозировать снижение численности и вытеснение конкурентов.

Тюлька не любит держаться у берега и ловят её на открытых просторах. Питается при свете дня, ночью ест редко. Основная пища тюльки – различные рачки, моллюски, коловратки и их личинки, молодь других рыб.

Тюльку ловят в промышленном масштабе при помощи неводов, а так как в Тверской области ликвидировано промышленное рыболовство, то ей на Верхней Волге практически ничего не угрожает. Кроме хищных рыб. Она является кормом для таких, как угорь, окунь, налим, судак, бёрш, щука, стерлядь, осётр, сом.

Но можно использовать и удочку. В отличие от снетка и ряпушки тюльку вполне возможно ловить на поплавок и мормышку, на крупу с ароматизатором аниса и ванили. Клев улучшается днем и в плохую погоду, ночью можно ловить с подсветкой. Зимой тюлька держится на глубине до 3 метров в местах с медленным течением. В свою очередь рыбешка хорошо подходит в качестве живца и нарезки для поимки крупной рыбы.