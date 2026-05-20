Калининская АЭС поддержала стипендиями 900 одаренных детей в рамках конкурса «Умники и умницы Удомли»

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

За девять лет 900 одаренных детей Удомли получили стипендии Калининской АЭС (филиала АО «Концерн Росэнергоатом»). Они вручаются победителям ежегодного муниципального конкурса «Умники и умницы Удомли».

Проект реализуется Калининской АЭС совместно с Управлением образования администрации Удомельского муниципального округа и направлен на выявление и поддержку одаренной, творчески активной молодежи в возрасте от 5 до 20 лет.

За время проведения конкурса его участниками стали почти 1800 детей.

В 2026 году на конкурс поступило 174 заявки. Среди участников — воспитанники детских садов, школьники и студенты колледжа. Победителей определяли по сумме баллов с учетом успехов в учебе, участия в проектной деятельности, достижений в профильных конкурсах и олимпиадах. По итогам отбора стипендии получили 100 участников.

Торжественная церемония награждения состоялась 15 мая 2026 года в Центре общественной информации Калининской АЭС. Мероприятие было приурочено к Международному дню семьи и Году единства народов России. Победителей конкурса, их родителей и педагогов поздравили представители Калининской АЭС и органов власти Удомельского муниципального округа.

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

Приветствуя умников и умниц Удомли, заместитель директора по управлению персоналом Калининской АЭС Олег Лебедев отметил, что конкурс стал важным событием не только для детей, но и для их семей: «Мы искренне гордимся вашими победами и результатами. Не останавливайтесь на достигнутом, развивайтесь и раскрывайте свой потенциал».

Калининская АЭС уделяет значительное внимание развитию сферы образования Удомельского муниципального округа. Одним из примеров такой работы является поддержка Удомельского колледжа, где были отремонтированы и оборудованы современные мастерские для подготовки студентов по рабочим специальностям для энергетической отрасли.

По словам Олега Лебедева, для атомной станции важно, чтобы молодые люди получали востребованные знания и компетенции, которые пригодятся им в дальнейшей учебе и профессиональной жизни. Он подчеркнул, что Калининская АЭС заинтересована в подготовке будущих специалистов и всегда будет рада видеть мотивированных выпускников на предприятии.

Председатель Первичной профсоюзной организации Калининской АЭС Анна Гоцева также поздравила участников конкурса и поблагодарила педагогов и родителей за поддержку детей: «Сегодня здесь собрались самые талантливые ребята нашего города. За вашими достижениями стоит большой труд, и вы большие молодцы».

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

Справка:

Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала школьников. Росатом и его предприятия участвуют в создании базовых кафедр в российских вузах, реализации стипендиальных программ поддержки, крупных образовательных проектов, организации практики и стажировки для студентов с последующим их трудоустройством.

Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в городе Удомля Тверской области) имеет в своем составе четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Калининская АЭС вырабатывает 82 % от всего объема электричества, производимого в Тверской области, 14 % — в Центральном Федеральном округе России, а доля в общей выработке электроэнергии АО «Концерн Росэнергоатом» составляет около 15 %. Предприятие является крупным работодателем на территории присутствия: вместе с подрядными организациями атомная станция обеспечивает занятость около 30 % работоспособного населения Удомельского муниципального округа.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.