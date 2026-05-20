Калининская АЭС поддержала стипендиями 900 одаренных детей в рамках конкурса «Умники и умницы Удомли»

За девять лет 900 одаренных детей Удомли получили стипендии Калининской АЭС (филиала АО «Концерн Росэнергоатом»). Они вручаются победителям ежегодного муниципального конкурса «Умники и умницы Удомли».
Проект реализуется Калининской АЭС совместно с Управлением образования администрации Удомельского муниципального округа и направлен на выявление и поддержку одаренной, творчески активной молодежи в возрасте от 5 до 20 лет.
За время проведения конкурса его участниками стали почти 1800 детей.
В 2026 году на конкурс поступило 174 заявки. Среди участников — воспитанники детских садов, школьники и студенты колледжа. Победителей определяли по сумме баллов с учетом успехов в учебе, участия в проектной деятельности, достижений в профильных конкурсах и олимпиадах. По итогам отбора стипендии получили 100 участников.
Торжественная церемония награждения состоялась 15 мая 2026 года в Центре общественной информации Калининской АЭС. Мероприятие было приурочено к Международному дню семьи и Году единства народов России. Победителей конкурса, их родителей и педагогов поздравили представители Калининской АЭС и органов власти Удомельского муниципального округа.
Приветствуя умников и умниц Удомли, заместитель директора по управлению персоналом Калининской АЭС Олег Лебедев отметил, что конкурс стал важным событием не только для детей, но и для их семей: «Мы искренне гордимся вашими победами и результатами. Не останавливайтесь на достигнутом, развивайтесь и раскрывайте свой потенциал».
Калининская АЭС уделяет значительное внимание развитию сферы образования Удомельского муниципального округа. Одним из примеров такой работы является поддержка Удомельского колледжа, где были отремонтированы и оборудованы современные мастерские для подготовки студентов по рабочим специальностям для энергетической отрасли.
По словам Олега Лебедева, для атомной станции важно, чтобы молодые люди получали востребованные знания и компетенции, которые пригодятся им в дальнейшей учебе и профессиональной жизни. Он подчеркнул, что Калининская АЭС заинтересована в подготовке будущих специалистов и всегда будет рада видеть мотивированных выпускников на предприятии.
Председатель Первичной профсоюзной организации Калининской АЭС Анна Гоцева также поздравила участников конкурса и поблагодарила педагогов и родителей за поддержку детей: «Сегодня здесь собрались самые талантливые ребята нашего города. За вашими достижениями стоит большой труд, и вы большие молодцы».
Справка:
Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала школьников. Росатом и его предприятия участвуют в создании базовых кафедр в российских вузах, реализации стипендиальных программ поддержки, крупных образовательных проектов, организации практики и стажировки для студентов с последующим их трудоустройством.
Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в городе Удомля Тверской области) имеет в своем составе четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Калининская АЭС вырабатывает 82 % от всего объема электричества, производимого в Тверской области, 14 % — в Центральном Федеральном округе России, а доля в общей выработке электроэнергии АО «Концерн Росэнергоатом» составляет около 15 %. Предприятие является крупным работодателем на территории присутствия: вместе с подрядными организациями атомная станция обеспечивает занятость около 30 % работоспособного населения Удомельского муниципального округа.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.