Депутат Госдумы РФ Алена Аршинова высоко оценила вклад Калининской АЭС в развитие образования и молодежной политики Тверской области

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

18 мая 2026 года Калининскую АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») с рабочим визитом посетила первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по просвещению Алёна Аршинова.

В ходе визита состоялась встреча с директором атомной станции Виктором Игнатовым. Основными темами обсуждения стали развитие и поддержка системы образования, а также реализация молодежной политики на территории Удомельского муниципального округа.

Программа визита включала знакомство с промышленной площадкой Калининской АЭС. Алена Аршинова осмотрела машинные залы, блочные пункты и щиты управления энергоблоками. Виктор Игнатов рассказал депутату о производственных показателях предприятия, технологических особенностях работы атомной станции, обеспечении ядерной и экологической безопасности, а также о системе подготовки персонала.

Отдельное внимание в ходе визита было уделено участию Калининской АЭС в развитии социальной инфраструктуры территории присутствия. Алена Аршинова отметила значимую поддержку, которую атомная станция оказывает учреждениям Удомельского муниципального округа.

А. Аршинова отметила: «Работа сотрудников Калининской АЭС чрезвычайно важна для достижения целей, поставленных нашим Президентом России В. Путиным по обеспечению энергетической безопасности страны и развитию технологического суверенитета. Каждый день сотрудники станции вносят свой огромный вклад в укрепление независимости нашей Родины в сфере высоких технологий. Удомля – это город атомщиков, обладающих высоким профессионализмом, квалификацией, преданных своему делу, надёжных».

В течение дня депутат также посетила ряд социальных объектов вместе с главой Удомельского муниципального округа Ремом Рихтером, председателем Думы Удомельского муниципального округа Светланой Южаковой и руководителем фракции «Единой России» в Думе округа Олегом Лебедевым. На этих объектах при поддержке Калининской АЭС были проведены ремонтные работы и реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы. В их числе — детский сад «Малыш», средняя общеобразовательная школа № 2 имени Сергея Ступакова, модельная библиотека, Центральная медико-санитарная часть № 141, Удомельский колледж и Центр цифрового образования детей.

В завершение визита в Центре общественной информации Калининской АЭС прошла встреча с депутатами Думы Удомельского муниципального округа и молодежью. В ходе мероприятия участники встречи обсудили общественно значимые проекты и инициативы.

Справка:

Диалог с молодежью является одним из ключевых приоритетов государства. Предприятия и организации госсектора уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, а также школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками. Госкорпорация «Росатом» прилагает значительные усилия для подготовки молодых кадров и создания специализированных образовательных программ, где школьники, студенты, молодые специалисты получают нужное им в жизни образование.

Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в городе Удомля Тверской области) имеет в своем составе четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Калининская АЭС вырабатывает 82 % от всего объема электричества, производимого в Тверской области, 14 % — в Центральном Федеральном округе России, а доля в общей выработке электроэнергии АО «Концерн Росэнергоатом» составляет около 15 %. Предприятие является крупным работодателем на территории присутствия: вместе с подрядными организациями атомная станция обеспечивает занятость около 30 % работоспособного населения Удомельского муниципального округа.

