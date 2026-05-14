Информация об итогах заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ»

ОАО «ТВЗ»

Место нахождения и адрес общества: 170003, Тверская обл., г. Тверь, Петербургское шоссе, 45 б.

Вид общего собрания: внеочередное.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 13 апреля 2026 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08 мая 2026 г.

Повестка дня общего собрания: О принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ТВЗ», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 249 605. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросу повестки дня: 249 605. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 219 095 (наличие кворума по вопросу повестки дня - кворум есть (87,7767 %))

Кворум для принятия решений общим собранием: общее собрание акционеров, проводимое путем заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ТВЗ» по вопросу повестки дня, правомочно (имеет кворум), поскольку в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания: ЗА - 219 065 (99,9863 %), ПРОТИВ - 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П), - 30 (0,0137%). Решение по вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Принять решение о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ТВЗ», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, - заключение ОАО «ТВЗ» договора с АО «ФПК» (далее - Договор) на следующих существенных условиях: стороны сделки - ОАО «ТВЗ» (Подрядчик) и АО «ФПК» (Заказчик); предмет сделки - Подрядчик обязуется на условиях Договора в период 2026-2031 гг. поставить подвижной состав: вагоны локомотивной тяги - твердый заказ 1926 ед., вагоны локомотивной тяги - опционный заказ 793 ед., в установленных в Договоре номенклатуре, количестве и сроках передать его Заказчику в комплекте с ЗИП (набор запасных частей, инструментов и принадлежностей). Заказчик обязуется принимать и оплачивать подвижной состав, иные вещи и права, работы и услуги в порядке, предусмотренном Договором. Цена сделки: 411,3 млрд руб. без учета НДС как в отношении твердого заказа, так и в отношении опционного заказа.

Функции счетной комиссии ОАО «ТВЗ» выполнил регистратор - Акционерное общество «Ведение реестров компаний» (620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5-й этаж). Регистратором подтверждены принятие общим собранием акционеров ОАО «ТВЗ» вышеуказанных решений и состав лиц, присутствовавших (участвовавших) при их принятии.