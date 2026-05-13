Традицию не прервем: в ЗАО «Калининское» поздравили ветеранов

Почетные гости праздника - дети войны, ветераны труда, члены Совета ветеранов города. Фото: Ольга ИВАНОВА

На большой территории одного из старейших тверских предприятий оживленно. Духовой оркестр играет знакомые песни военных лет. Здания украшают праздничные баннеры. Много гвоздик. Задолго до начала торжества начинают собираться гости - не только люди солидного возраста, но и молодежь. По очереди подъезжает несколько больших туристических автобусов. Встречающие помогают спуститься людям в кителях с орденами: это прибывают представители Советов ветеранов города. На других автобусах привозят школьников в кадетской форме. Это ребята из школ № 34 и 50 - ближайших к ЗАО «Калининское».

На праздник пригласили кадетов школ № 34 и 50. Фото: Ольга ИВАНОВА

Солировал на празднике ансамбль русской песни "Зоренька", а также приняли участие школьники. Фото: Ольга ИВАНОВА

30 лет назад, когда зарождались традиционные празднования Дня Победы на этом сельскохозяйственном предприятии в Литвинках, все зрительские кресла были заняты ветеранами войны. С тех пор их ряды значительно поредели, но на праздник приехали дети войны, труженики тыла, люди, которые восстанавливали Калинин из руин после войны. 7 мая на площадке предприятия принимали 250 человек. 100 из них - дети. Не случайно теперь приглашают на встречи и молодое поколение.

Гостей встречали под звуки настоящего духового оркестра. Фото: Ольга ИВАНОВА

НАС ОБЪЕДИНЯЕТ РОДИНА

Руководитель ЗАО «Калининское» и идейный вдохновитель традиции празднования Александр Оводков не раз в разговорах подчеркивал:

- Сегодня вместе с ветеранами войны и труда, блокадниками пригласили и молодое поколение. Вот они, прекрасные ребята. Ученики в военной форме, видно, что они патриотично настроены. Мы мечтаем, чтобы страна была сильной, независимой, процветающей. Наша молодежь - вот оно, будущее. Есть то, что объединяет нас, людей разных поколений. Это Родина.

Анатолий Мирошкин, в прошлом боец внутренних войск спецназа, сейчас член Совета ветеранов Заволжского района, в чьи задачи входят занятия военно-патриотической направленности в школах, тоже поддерживает эту идею:

- Воспитание у молодежи любви и уважения к Родине сейчас самая главная наша задача. Ведь многие подростки вообще не задумываются, ничего не знают о войне. Не осознают, что такое Родина и насколько это понятие важно в жизни человека. Надо рассказывать им об этом, самим быть примером. Я часто хожу в школы, провожу уроки мужества, вижу, как оформлены музеи, комнаты славы, какие молодцы преподаватели. И вот такое мероприятие, я считаю, очень важно. Слава и почет тем людям, что его проводят.

ТАКИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ БОЛЬШЕ НЕТ

Для ветеранов предприятия, отработавших здесь десятилетия, такие встречи ценны еще и другим. Они с удовольствием делятся своими эмоциями. Все очень рады встретиться. Долгое время работали на предприятии, которое в былые времена располагало большим тепличным хозяйством. Теперь уже много лет на пенсии, но всегда с нетерпением ждут праздников: это возможность встретиться своим бывшим коллективом, вспомнить хорошие годы, отметить вместе праздник.

- Нас, пенсионеров, не забывают, всегда приглашают не только на День Победы, но и в Новый год, 8 Марта, - рассказывают женщины. - Есть у нас и еще один особенный праздник, какого нет у других. Это завершение сбора урожая. В ЗАО «Калининское» его тоже принято отмечать. Александр Федорович - редкий тип руководителя. Таких уже, наверное, и нет. Всех помнит, ценит. Бывшим сотрудникам помогает в трудную минуту финансами. У него 29 мая день рождения - помним об этом и обязательно придем поздравлять.

Сам поселок Литвинки тоже ухожен благодаря содействию Александра Оводкова. Жители говорят, что родственники из Москвы приезжают погостить и удивляются такой чистоте и благоустройству. Многие сотрудники всю жизнь прожили в Литвинках, все друг друга поддерживают. Но чаще всего встречаются именно на территории ЗАО «Калининское».

Уже не ходят на праздники ветераны войны. Из числа сотрудников «Калининского» остались единицы. Антонине Афанасьевне Мордасовой 1 декабря исполнилось 100 лет, Антонина Михайловна Копылова уже отпраздновала 92. Ветеранов не забывают. Каждый праздник они получают подарки с доставкой на дом. И в первую очередь в День Победы.

ИХ ОСТАЛОСЬ 57

Александр Оводков, открывая праздник, отметил:

- Традицию не прервем. Сегодня мы будем вспоминать тех, кто защитил нашу Родину. Вспомним ту эпоху, когда от мала до велика все сплотились для победы. Мы знаем из фильмов, из книг, из разговоров с ветеранами реальных боевых действий, как нелегко она доставалась. У Калинина есть своя история подвига: это был первый освобожденный от захватчиков во время войны областной центр. Немцев наши на Москву не пустили.

Заместитель председателя правительства Тверской области Владислав Белорусов по поручению главы региона Виталия Королева поприветствовал участников праздника, особо поздравив тех, кому довелось жить в то трудное время, и поблагодарив ребят, которые сейчас в зоне СВО защищают интересы страны.

Заместитель председателя правительства региона Владислав Белорусов вручил почетную грамоту губернатора Александру Оводкову. Фото: Ольга ИВАНОВА

Владислав Белорусов вручил Александру Оводкову почетную грамоту главы региона.

Много теплых слов сказала зрителям председатель областного Совета ветеранов Лариса Щербакова, отметив, что в Тверской области сейчас осталось 57 участников Великой Отечественной войны, три инвалида войны. Совет ветеранов вносит свою лепту помощи во многие благие дела. Организует волонтеров, которые развозят подарочные наборы, помогает в проведении встреч и праздников для пожилых людей, собирает помощь для бойцов СВО.

Заместитель гендиректора по производству ЗАО «Калининское» Сергей Оводков рассказал о сотрудничестве с ветеранскими организациями и той реальной помощи, которую они оказывают:

- Сегодняшнее событие очень значимо для нас. Хотим, чтобы молодое поколение понимало важность этой даты, с уважением относилось к ветеранам. Также когда-то мы будем встречать участников СВО и говорить об их подвигах. Это и наше желание, и социальная миссия, и хороший пример для будущих поколений.