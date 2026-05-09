Виталий Королев: В нашем сердце всегда будет жить память о Великой Победе

Парад прошел на площади Святого благоверного князя Михаила Тверского. Фото: ПТО

9 мая в Твери состоялось торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На главной трибуне парад принимал глава Тверской области Виталий Королев, а также фронтовики Арсений Михайлович Сухопаров и Сергей Григорьевич Егоров, участники СВО Владимир Пахомов, Дмитрий Поморов и Дмитрий Архипов – Герой Российской Федерации. На трибуны также были приглашены жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, дети войны – люди, которые вместе с Красной Армией делали все для победы.

Виталий Королев поздравил всех, кто собрался на площади. Фото: ПТО

ИСТОРИЯ КАЛИНИНА В ИСТОРИИ СТРАНЫ

Виталий Королев в своем обращении к жителям Верхневолжья подчеркнул: регион гордится, что именно освобождение Калинина в декабре 1941 года стало первой стратегической победой в Великой Отечественной войне. А Ржевская битва сыграла историческую роль в победоносном завершении Сталинградского сражения.

«Говоря о роли Верхневолжья в судьбе нашей страны, Президент России Владимир Владимирович Путин назвал Тверскую область центром русской земли. В нашем сердце всегда будет жить память о Великой Победе и героях, которые есть в каждой семье. С гордостью и теплотой мы вспоминаем своих родных, отстоявших свободу и независимость нашей Родины. Мы в вечном долгу перед ними. Перед всеми, кто отдал жизнь за Победу», – сказал Виталий Королев.

В память о защитниках страны на площади была объявлена минута молчания.

Глава региона, обращаясь к старшему поколению – ветеранам, труженикам тыла, детям войны, людям, пережившим блокаду, поблагодарил их за ратный и трудовой подвиг, за верное, бескорыстное служение Родине.

«Сегодня ваше дело борьбы с нацизмом с честью продолжают участники специальной военной операции. Они сражаются за свободное будущее России. Тверская область, как и вся наша страна и весь народ – вместе с вами!» – подчеркнул глава региона.

ПРОШЛИ ПАРАДНЫЕ РАСЧЕТЫ

По центру Твери прошли парадные расчеты территориального гарнизона. Это внуки и правнуки фронтовиков, а также военнослужащие, удостоенные наград за выполнение задач на специальной военной операции.

Торжественное прохождение открыла знаменная группа Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Жители и гости города тепло приветствовали строй, в котором были не только курсанты, но и профессорско-преподавательский состав, офицеры-слушатели академии.

За ними прошли люди, являющиеся гордостью Верхневолжья – военнослужащие 12-ой гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии и 196-го военно-транспортного авиационного полка.

Чеканя шаг, маршировали парадные расчеты управлений МЧС, МВД и ФСИН России по Тверской области. Торжественное прохождение закрыл сводный военный оркестр Тверского территориального гарнизона.

Виталий Королев пообщался с командирами парадных расчетов и поблагодарил их за службу. На стеле «Тверь – город воинской славы» глава региона с ветеранами и участниками СВО почтил память героев Великой Отечественной войны.

В Верхневолжье торжества в честь 81-й годовщины Победы начались у Ржевского мемориала Советскому солдату. У стелы «Ржев-город воинской славы» торжественно прошли войска Ржевского гарнизона. День Победы сегодня празднуют во всех муниципальных образованиях Верхневолжья. Но особенные торжества - в городах воинской доблести Белом и Зубцове, городе трудовой доблести Бологое.

ПОТОМКИ ПОМНЯТ И ГОРДЯТСЯ

Главные герои праздника – ветераны Великой Отечественной войны и современное поколение защитников интересов страны, бойцы, выполняющие боевые задачи в зоне СВО.

Тверская земля гордится Героем России Дмитрием Архиповым, который сегодня празднует вместе с земляками.

«9 мая для всех граждан Российской Федерации самый важный праздник. Мой дед со стороны мамы Михаил Жарков, был фронтовиком, награжден медалью «За взятие Будапешта». Участники, ветераны, дети войны – сегодня все они для нас являются примером. Это люди, прошедшие тяжелые испытания. Ребятам, которые сегодня находятся на передовой, – удачи!» – сказал военнослужащий.

Николай Калашников, старшина ВДВ в отставке назвал 9 мая священным днем памяти дедов и прадедов, которые в 45-м году сломили фашистов, принесли Победу стране и защитили мир на всей планете.

«Честь и уважение героям! Сейчас наши парни обороняют рубежи страны и спасают нас от фашистской чумы. Приезжаю к ребятам с гуманитарной помощью, много с ними беседую. Знаю, как они ждут этот праздник. Великая Отечественная война затронула каждую семью. Мой дед сложил голову на Ржевском рубеже и посмертно награжден орденом Боевого Красного Знамени. Память о нем я пронес через всю жизнь», – поделился Николай.

В торжествах участвует молодое поколение патриотов: юнармейцы, активисты Движения Первых, волонтеры. В этих рядах – Маргарита Шурунова из 48-й школы Твери, активистка отряда имени Степана Горобца. На празднике она с портретом своего прадеда, Николая Михайловича Михайлова, который в годы Великой Отечественной войны служил в артиллерии.

«В нашей семье его рассказы передаются из поколения в поколение. Мои родители с детства рассказывали о наших родственниках, которые боролись за Победу. И мне с раннего детства говорили о том, что Родина – это главное, ее нужно хранить и защищать. Очень горда тем, что сегодня принимаю участие в торжествах в честь Дня Победы. Это была моя мечта – поучаствовать в параде и пронести портрет своего прадеда», - призналась Маргарита.