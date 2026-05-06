Представители МЧС России высоко оценили уровень системы обеспечения пожарной безопасности на Калининской АЭС в ходе плановой проверки

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

На Калининской АЭС завершилась проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора. Уровень системы обеспечения пожарной безопасности на предприятии оценила комиссия в составе представителей отдела Федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 72 МЧС России», ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС № 93 “Испытательная пожарная лаборатория” МЧС России».

В ходе проверки, которая продлилась неделю, специалисты провели контрольные (надзорные) действия на объектах защиты Калининской АЭС. С применением специального оборудования и технических средств проведены испытания систем противопожарной защиты: пожарной сигнализации на энергоблоках, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты, внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, а также качество огнезащитной обработки несущих строительных конструкций машинного зала 1-ой очереди.

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

По всем пунктам, относящимся к указанным направлениям, комиссия подтвердила выполнение установленных требований.

По итогам проверки представители МЧС России высоко оценили эффективность системы обеспечения пожарной безопасности на предприятии, а также соблюдение персоналом станции и подрядных организаций установленного противопожарного режима, состояние систем и средств противопожарной защиты, путей эвакуации, а также готовность специального подразделения, обеспечивающего противопожарную защиту атомной станции, к реагированию на нештатные ситуации.

Работа по совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности на Калининской АЭС будет продолжена, в том числе с учётом рекомендаций, полученных по итогам проведённой проверки.

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

Справка:

Безопасность — один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и Концерна «Росэнергоатом». Значительное внимание уделяется вопросам культуры безопасности, обеспечения и повышения пожарной безопасности, внедрения современных методов предупреждения пожаров и надёжной противопожарной защиты АЭС, охраны труда и профилактики травматизма.

Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в городе Удомля Тверской области) имеет в своем составе четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1 000 МВт каждый. Калининская АЭС вырабатывает 82 % от всего объема электричества, производимого в Тверской области, 14 % — в Центральном Федеральном округе России, а доля в общей выработке электроэнергии АО «Концерн Росэнергоатом» составляет около 15 %. Предприятие является крупным работодателем на территории присутствия: вместе с подрядными организациями атомная станция обеспечивает занятость около 30 % работоспособного населения Удомельского муниципального округа.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.