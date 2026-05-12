В Твери отдали дань памяти военным корреспондентам

На тверском главпочтамте Твери состоялась церемония специального гашения почтовых марок, посвященных военным корреспондентам. В обращение вышли пять почтовых марок серии «К 85-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Церемония специального гашения – уникальная процедура, имеющая большую историческую ценность. Штемпель выполняется на высоком художественном уровне и отличается от обычного почтового тем, что в его тексте указано название события и памятная дата, к которой он приурочен.

РАБОТАЛИ НА ПЕРЕДОВОЙ

Марки посвящены пяти военным корреспондентам Великой Отечественной войны. Военные журналисты – особая категория людей. Они работали на передовой, публикуя свои репортажи с поля боя в газетах «Правда», «Красная звезда», «Комсомольская правда», Совинформбюро, в областных изданиях. Фиксировали и документировали хронику боев и других военных событий с «лейкой» (как называли фотоаппараты того времени) и блокнотом, поднимали боевой дух народа. Часто кроме блокнота брали в руки и оружие.

Новая серия марок посвящена Петру Лидову, Роману Кармену, Евгению Халдею, Александру Становову и Александру Фадееву. Два имени непосредственно связаны с Тверской областью.

Роман Лазаревич Кармен (годы жизни - 1906–1978) известный советский кинорежиссер, оператор, фронтовой хроникер и публицист. Он запечатлел ключевые события XX века, включая Гражданскую войну в Испании, Вторую мировую войну и подписание капитуляции Германии.

Евгений Ананьевич Халдей (1917-1997) – фронтовой корреспондент. Он взял фотоаппарат в руки в 16 лет, перед началом войны стал работать фотокорреспондентом в ТАСС. С первых дней войны был на фронте. Со своей камерой он дошел вместе с войсками до Берлина, где сделал знаменитый снимок водружения красного знамени Победы над Рейхстагом.

Александр Иванович Становов – военный фотокорреспондент 5-й армии 3-го Белорусского фронта. В годы войны он освещал события фронта на Дальнем Востоке. Запечатлел на пленку весь боевой путь армии по маньчжурским сопкам.

Пётр Александрович Лидов (погиб 22 июня 1944 под Полтавой) — военкор газеты «Правда». Он автор первого очерка об уроженке нашей области Зое Космодемьянской. Лидов приезжал в Калининскую область на место казни Зои в деревню Петрищево, проводил настоящее журналистское расследование, благодаря чему мы знаем правду о тех событиях.

РОДИЛСЯ В КИМРАХ

Александр Александрович Фадеев – уроженец Тверской (Калининской области). Появился на свет в Кимрах, был крещён в кимрском Покровском соборе. И прожил здесь с родителями до семилетнего возраста.

Свое первое серьезное произведение – повесть «Разлив» – Александр Фадеев написал в 20-х годах. После чего взялся за роман, ставший классикой советской литературы - «Разгром». Эта работа принесла ему славу и признание. Затем была бессмертная «Молодая гвардия» и роман «Последний из Удэге», посвященный Гражданской войне.

Много лет Фадеев руководил писательскими организациями, занимал различные должности в Союзе писателей СССР. В годы войны он работал главным редактором «Литературной газеты», трудился военкором газеты «Правда» и Совинформбюро. Был основателем журнала «Октябрь».

На почтовой марке изображен портрет Александра Фадеева. На фоне – его знаменитая «Молодая гвардия», газета «Правда» и рукопись.

Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Москвы и Твери. Общий тираж морок составляет 18 тыс. листов. Приобрести их можно в крупных почтовых отделениях.