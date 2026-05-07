На Калининской АЭС стартует ремонтная кампания 2026 года

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

В 2026 году на трех энергоблоках Калининской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») пройдут плановые ремонтные работы. Они направлены на обеспечение надежной работы оборудования, повышение его эксплуатационных характеристик и модернизацию систем. Первым в рамках ремонтной кампании 9 мая будет остановлен энергоблок № 4.

Во время ремонта специалисты Калининской АЭС совместно с работниками АО «Атомэнергоремонт» выполнят комплекс регламентных операций. В их числе — перегрузка ядерного топлива, профилактический ремонт реакторной и турбогенераторной установок, контроль состояния металла основного оборудования, а также диагностика 8 500 теплообменных трубок в двух из четырех парогенераторах.

На энергоблоке № 4 также запланирован ряд модернизационных работ. В частности, они затронут систему аварийного расхолаживания первого контура, общеблочную систему надежного электроснабжения нормальной эксплуатации, автоматическую систему водяного пожаротушения и другие системы.

Всего в ходе ремонта на энергоблоке № 4 планируется выполнить почти 15 000 работ различного характера. В ремонтной кампании на блоке будет задействовано порядка 2 тысяч человек.

Директор Калининской АЭС Виктор Игнатов, обращаясь к ремонтному персоналу, отметил, что надежность оборудования и стабильная работа атомной станции напрямую зависят от качества выполнения ремонтных задач и соблюдения регламентов. По его словам, опыт прошлого года показывает возможность оптимизации сроков ремонта, однако это не должно происходить в ущерб безопасности.

«Главное — выполнить ремонт без нарушений производственных норм и правил охраны труда. От личной ответственности каждого зависит общий результат», — подчеркнул Виктор Игнатов.

Радиационный фон в районе расположения Калининской АЭС и на прилегающей территории соответствует уровню нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений.

Справка:

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в городе Удомля Тверской области) имеет в своем составе четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Калининская АЭС вырабатывает 82 % от всего объема электричества, производимого в Тверской области, 14 % — в Центральном Федеральном округе России, а доля в общей выработке электроэнергии АО «Концерн Росэнергоатом» составляет около 15 %. Предприятие является крупным работодателем на территории присутствия: вместе с подрядными организациями атомная станция обеспечивает занятость около 30 % работоспособного населения Удомельского муниципального округа.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.