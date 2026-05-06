Виталий Королев поставил задачи по организации летнего отдыха детей в Тверской области

Скоро лето. Фото: Алексей ФОКИН.

В этом году в регионе запланировано увеличить на несколько тысяч количество детей, которым дадут возможность отдохнуть в летних лагерях различного формата в Верхневолжье. Эту тему обсудили 6 мая на заседании областного правительства.

Глава Тверской области Виталий Королев поручил уделить особое внимание обеспечению безопасности загородных лагерей.

«Обращаю внимание глав муниципальных округов на то, что подготовку к летнему сезону уже необходимо завершать. И особое внимание уделить вопросам, связанным с установлением в регионе пожароопасного сезона, – подчеркнул Виталий Королев. – Даю поручение – взять на особый контроль вопросы безопасности летних лагерей, создания минерализованных защитных полос. Чтобы ни в коем случае не допустить попадания огня на территории».

Лагеря в регионе сейчас оснащают тревожными кнопками, системами видеонаблюдения и охраной. Приоритет - безопасности.

Эти летом в Верхневолжье планируется, что в 993 лагерях различного типа побывают 102 тысяч ребят (75% школьников региона) - почти на 4500 больше, чем в 2025-м.

«Видим, что наиболее востребованы именно загородные лагеря, – отметил Виталий Королев. – Важно не сокращать их количество, а увеличивать. Ставлю министерству образования региона задачу разработать план по расширению таких площадок».

Льготные условия предусмотрен для детей из многодетных семей, детей участников СВО, а также тех, кто находится в непростой жизненной ситуации.

В областном ресурсном центре вожатых прошли подготовку почти 6000 человек. В целом летом в регионе к этому делу привлекут около 14 тысяч специалистов.

Виталий Королев поручил подготовить интересную познавательную программу для детей. Акцент делается на том, чтобы ребята могли развивать свои таланты и способности, приобретать знания, заниматься общественно полезным трудом, творчеством и спортом.

Отдельное направление - общественно полезный труд. На нем специализируются лагеря труда и отдыха. Здесь подростки могут попробовать себя в разных профессиях: стать помощниками педагогов и библиотекарей, рабочими на местных предприятиях, озеленителями и т.д.

В регионе будет открыты военно-патриотические, естественно-научные, туристско-краеведческие, спортивно-оздоровительные палаточные лагеря.

Конечно же, будут проводится мастер-классы со спасателями, медиками и другими специалистами.

Виталий Королев при обсуждении этой темы поддержал предложение прокурора региона Дениса Назаренко об усилении работы, нацеленной на профилактику деструктивного поведения среди молодежи.

«В Тверской области создана интерактивная карта лагерей https://crtdmto.ru/map/ для выбора наиболее интересного и удобного направления. Кроме того, регион вошел в число пилотных субъектов, где через Госуслуги можно подобрать место для отдыха ребенка и приобрести льготную путевку. Для этого нужно перейти по ссылке https://www.gosuslugi.ru/landings/camps».