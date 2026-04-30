Игорь Щеголев и Виталий Королев встретились с участниками тверской программы «Герои Верхневолжья»

30 апреля в наш регион приехал с рабочим визитом полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев. Он встретился с главой Тверской области Виталием Королевым. Вместе они пообщались с ветеранами СВО – участниками кадровой программы «Герои Верхневолжья».

Игорь Щеголев и Виталий Королев в ходе личной встречи обсудили развитие Тверской области. По этому поводу глава региона написал в Максе:

«О приоритетах и первоочередных задачах говорил уже не раз: это создание комфортной среды для наших людей, устройство современных общественных пространств, развитие экономики, спорта, туризма, – все то, что сделает жизнь в Тверской области более комфортной, стабильной, позитивной».

В Верхневолжье в этом году 94% всех средств финансирования нацпроектов направлены на повышение качества жизни людей. В планах – ремонт порядка 400 км дорог, свыше 130 объектов образования, установка 46 ФАПов и врачебных амбулаторий, модернизация 36 объектов ЖКХ, благоустройство свыше 100 парков, скверов, набережных и площадей.

С этого года началась реализация новой пятилетней программы газификации области. Поставлены задачи до 2030 года газифицировать все еще лишенные сетевого газа муниципалитеты - 10 округов на юго-западе и северо-востоке области.

Один из главных приоритетов областной власти – поддержка семей с детьми. В регионе действует 86 демографических мер соцпомощи, которыми охвачены свыше 250 тысяч родителей и детей.

Также в приоритете областного правительства - поддержка ветеранов СВО и их семей. В Верхневолжье в этом плане реализуются 100 мер поддержки по более 30 направлениям.

На встрече Игоря Щеголева и Виталия Королева с участниками программы «Герои Верхневолжья» (региональный аналог федеральной программы «Время героев») было отмечено, что ряд из них уже вносят свою лепту в решение региональных задач. Так, Станислав Исаев работает на предприятии «Дороги Твери». Николай Максимов – тренер в детско-юношеской спортшколе «Олимп». Сергей Канищев возглавил отдел гражданской обороны в администрации Калининского округа. Дмитрий Сытин трудится в областном военкомате. Станислав Азаров – в региональном Центре информационных технологий.

Все они после обучения в рамках программы «Герои Верхневолжья» нацелены на продолжение работы в тверском крае, сообщила пресс-служба областного правительства. В первом потоке программы - 14 ветеранов СВО. С начала обучения в прошлом году они прошли три образовательных модуля и стажировки в областных ведомствах. Впереди - завершающий курс по современным технологиям управления и презентация итоговых проектов.

Регион всесторонне поддерживает военнослужащих и на передовой. С 2022 года из Верхневолжья в зону СВО отправлено более 8,5 тыс. тонн грузов, включая свыше 220 автомобилей, 12 тыс. кубометров пиломатериалов.