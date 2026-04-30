На радио «Комсомольская правда» - Тверь стартовала новая программа: «Тверские дороги безопасности»

«Тверские дороги безопасности» на радио «Комсомольская правда» - Тверь.

Дорожная ситуация в регионе, ДТП и их разбор, культура вождения и профилактика аварий - этим и другим темам будут посвящены эфиры данной программы на частоте 99,3 FM 18+. Гостем первого выпуска программы «Тверские дороги безопасности» стал Павел Анатольевич Власов, заместитель начальника отдела управления Госавтоинспекции по Тверской области. Темой разговора стала профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Павел Власов.

Павел Анатольевич отметил, что индикатором любого вида аварийности является количество погибших и пострадавших. С начала года, к сожалению, в ДТП уже погибло два ребёнка. Один ребёнок был пассажиром транспортного средства, а второй управлял питбайком. Из года в год риски одни и те же: перевозка детей и управление мототехникой несовершеннолетними. Павел Анатольевич акцентировал, что около трех лет назад страдали дети, которые выступали в качестве водителей велосипедов. Затем ситуация переломилась, стали страдать дети, которые являются водителями мототехники. Если говорить о возрастных категориях, то дети от 7 до 11 лет получают травмы чаще в качестве пассажиров. От 11 до 14 лет травмы дети и подростки чаще уже получают в качестве пешеходов и водителей мототехники.

Большой проблемой являются питбайки. Питбайк не предназначен для движения по дорогам общего пользования. Не важно, кто находится за рулём. В большинстве случаев питбайки не оборудованы внешними световыми приборами. Как правило, ими начинают управлять люди, которые практически не имеют знаний о правилах дорожного движения и навыков вождения. В данном случае не самое главное, какая ответственность грозит родителю, если их ребёнок управлял питбайком по дорогам общего пользования. Главное - опасность, которой родители подвергают детей, купив им питбайк.

