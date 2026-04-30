«Соседи по Твери»: фестиваль НКО собрал сотни гостей

Лица фестиваля. Фото: Митя Глущенко. Предоставлено ТРОО "Дети-ангелы"

В Твери состоялся необычный камерный фестиваль. Тверские общественные организации «Дети-ангелы», культурный центр «Боголюбский», сообщество «Тверские вечорки» и Лисий дом (где, собственно, и проходило действо) объединились, чтобы провести фестиваль добрососедства, который так и назвали: «Соседи по Твери».

Мастер-классы фестиваля. Фото: Митя Глущенко. Предоставлено ТРОО "Дети-ангелы"

Это был первый опыт. Идею поддержали Экопортал, мануфактура «Мир гуслей» и Рената Нечаева, музыковед Сергей Олешко и тверские музыканты Сергей и Татьяна Левины, Дмитрий Красоткин, Татьяна Винокурова.

Знакомимся с гуслями. Фото: Митя Глущенко. Предоставлено ТРОО "Дети-ангелы"

ВЕЧОРКИ, ГУСЛИ, САМОВАР

Несколько сотен человек за день прошли через уютное пространство Лисьего дома, кто-то провел пару часов, а кто-то пробыл от начала и до конца. Особенностью фестиваля стало то, что главными гостями были дети с ограниченными возможностями здоровья. Здесь не было разделения на «зрителей» и «спикеров». Гости и организаторы собрались как соседи, люди, живущие в одном городе. Казалось, даже природа решила поддержать фестиваль. Чудесную душевную атмосферу «пригрело» долгожданное солнце.

Программа фестиваля была разнообразной, одновременно работали четыре площадки: лекционно-концертная, зона мастер-классов, чайная и ярмарка.

Вечёрки под гармошку. Фото: Митя Глущенко. Предоставлено ТРОО "Дети-ангелы"

На лекционной площадке Сергей Олешко разбирал со слушателями феномен особенных музыкантов, пытаясь ответить на вопрос: почему одни становятся мировыми звёздами, а другим не дают выйти на сцену?

Затем «Тверские вечорки» устроили традиционную пляску в избе под живую гармонь. Этот проект объединяет разных людей, ценящих русские традиции, сохраняющих их актуальность для современного человека.

Возьмемся за руки, друзья. Фото: Митя Глущенко. Предоставлено ТРОО "Дети-ангелы"

- Через взгляд в глаза во время танцев под живую музыку, совместное пение, игры и чаепитие мы становимся друг другу ближе и роднее. Когда любви много, ею хочется делиться. Поэтому наш проект развивается, мы проводим ежегодный вечёрочный фестиваль «Вечорки на Тьмаке», и для нас было радостно войти в команду организаторов фестиваля «Соседи по Твери». Мы стали друзьями. Получилось прекрасно! Уютно, тепло, творчески и очень радостно! Будем продолжать жить по-добрососедски! - сказала руководитель «вечорок» Елена Шевчук.

Лица фестиваля. Фото: Митя Глущенко. Предоставлено ТРОО "Дети-ангелы"

Диана Головченко рассказала об экологических привычках и о том, как устроена система раздельного сбора мусора в Твери. А Рената Нечаева показала, как сквозь сотни лет звучат струны гуслей: по-прежнему проникновенно.

В программе фестиваля было много событий для детей. Это и экскурсия «Кто украл Тверской кремль?». И мастер-классы, станции, на которых можно было почувствовать, как живут люди с разными нарушениями здоровья.

Много музыки. Фото: Митя Глущенко. Предоставлено ТРОО "Дети-ангелы"

А в «Чайной у соседей» весь день кипел самовар: пили горячий чай, ели сладости и вели разговоры по душам. Именно тот формат, которого всем не хватает в городской суете, считают гости.

Татьяна и Сергей Левины, Дима Красоткин и группа Татьяны Винокуровой «Судьбы мира» завершили программу душевным концертом.

«АНГЕЛЫ» ПОВЕРИЛИ В СЕБЯ

Для «детей-ангелов» этот фестиваль стал важным ещё и потому, что организация, помогающая детям с особенностями, впервые вышла на ярмарку с продукцией своих мастерских - бумажной и дизайн-бюро.

- Было приятно видеть, что наша работа востребована, - поделилась руководитель организации Елена Пилипчук. - И ещё… Наши мамы особенных детей не остались в стороне, они очень талантливые, многое умеют. Проводили мастер-классы, работали на ярмарке, участвовали в подготовке: вместе с ребятами варили мыло и крутили свечи для ярмарки. Это был потрясающий опыт, первый для нас. Фестиваль удался. Наши ребята веселились со всеми в атмосфере принятия, добрососедства и взаимопомощи. Это очень ценно. Мы благодарны партнёрам, музыкантам, мастерам. Здорово, когда есть возможность встретиться с друзьями, познакомиться с соседями и вместе приятно провести время.

Лица фестиваля. Фото: Митя Глущенко. Предоставлено ТРОО "Дети-ангелы"

КАК НЕ СТАТЬ НЕОБИТАЕМЫМ ОСТРОВОМ

- Мы просто собрались и решили, что можем сделать что-то вместе, - поделился руководитель культурного центра «Боголюбский» Андрей Васенёв. - По мере подготовки менялся образ фестиваля, но это естественный процесс. И вот состоялось нечто, что должно стать первым шагом к нормальной жизни любого города, - событие, организованное ради города, ради друзей, подопечных, коллег, знакомых и незнакомых участников, ради дружбы и надежды на то, что вместе совершается то, что порознь не случится: вольное единое культурное, духовное и социальное объединение тверских сообществ.

Лица фестиваля. Фото: Митя Глущенко. Предоставлено ТРОО "Дети-ангелы"

«Боголюбский» всегда мыслил себя именно как один из центров культуры в городе, то есть нам всегда было ценно осознавать себя важной частью большого сложного организма. Поэтому какие-то выходы на городские фестивали, - это принципиальная смысловая реальность. Зачем нужен центр, если вокруг него нет жизни? Тогда это не центр, а остров, который рискует стать необитаемым. Даст Бог, эти связи будут только крепнуть, а городские сообщества - набирать живых соков общения.

В завершение фестиваля организаторы дарили всем маленькие баночки с вареньем с пожеланиями.