Родителей неговорящих детей в Твери познакомили с уникальной технологией общения

Тема оказалась важна для множества специалистов.

В Твери в первые майские дни прошел семинар для педагогов и родителей детей с тяжелыми нарушениями речи. Специалисты познакомили с технологией айтрекинга, которая помогает установить контакт через взгляд.

Мы выяснили, что это за технология и для кого она может быть полезна.

Семинар проходил в офисе тверской региональной общественной организации «Дети-ангелы», на него пришли педагоги коррекционных школ и реабилитационного центра для подростков с ОВЗ, представители психолого-медико-педагогической комиссии и НКО.

В Тверь из Красноярска приехала Анастасия Мельникова - практикующий дефектолог, тьютор и автор методики по альтернативной коммуникации.

ЧТО ЗА ТЕХНОЛОГИЯ

Айтрекер - устройство, похожее на небольшую панель, которая крепится к монитору. Оно ловит малейшее движение зрачка и превращает его в команду для компьютера.

- Это полная замена мыши и клавиатуры, только работаем мы без рук, - объясняет Анастасия Мельникова в интервью нашей редакции. - Только глазками.

Технология не нова, но для Твери и регионов она до сих пор остается «космической». Это неудивительно: специализированные айтрекеры стоят очень дорого, от полумиллиона. Но сейчас появилась альтернатива - так называемые игровые айтрекеры, чья стоимость на порядок меньше. Для работы также нужен довольно мощный компьютер с большим монитором. А самое главное - необходимы обученные специалисты, которые умеют работать с устройством, программами и особенными ребятами. Эта встреча стала возможной благодаря поддержке гранта фонда «Магнит-Всевозможный».

На двухдневный интенсив пришли очень разные люди. Педагоги из коррекционных школ, представители тверской ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия), специалисты хосписа «Анастасия» и реабилитационного центра для подростков с инвалидностью. Были и родители детей с нарушениями речи. Помимо теории подбирали индивидуальные программы для конкретных ребят. Четверо детей с разными особенностями смогли попробовать свои силы.

- Все эти ребята с помощью айтрекера смогут расширить границы общения. Кому-то будет проще учиться и доносить свои мысли, а кто-то сможет самореализоваться в жизни, - говорит Анастасия.

Важная деталь: всё программное обеспечение, рекомендованное на семинаре, бесплатное. Это разработка российского программиста Ивана Бакаидова. Сам Иван живет с ДЦП, и он сделал то, что не смогли гигантские корпорации, - простой, понятный и доступный каждому интерфейс для альтернативной коммуникации.

ДЛЯ КОГО ЭТО ВАЖНО

- Я всегда прошу детей, когда они осваивают набор текста по буквам: «Напиши мне сама, что ты хочешь», - рассказывает Анастасия. - Одна моя ученица, неговорящая девочка, вдруг напечатала: «Мира щ». Она попросила показать фотографию моей собаки. Ребенок впервые сформулировал личное желание текстом. Родители часто не знают, что творится в голове у ребенка. А он вдруг пишет про щенка. Или про боль. Или говорит «я люблю». Это большой шаг.

Технология поможет не только детям, но и взрослым, перенесшим инсульт и потерявшим способность двигаться и говорить. Для взрослых она даже важнее.

- Айтрекер позволяет человеку вернуться к привычному образу жизни. Не терять круг общения и, что важно, работать удаленно. Даже из больничной палаты.

Анастасия поделилась несколькими историями, как ребята с инвалидностью с помощью айтрекера получали образование и устраивались на дистанционную работу. Так, один из ее подопечных - помощник в крупной компании, выполняет работу по заполнению таблиц данными.

- Семинар был очень полезным, - говорит учитель-логопед реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ Светлана Кузнецова. - Айтрекинг поможет деткам построить коммуникацию, а родителям и специалистам - понять потребности ребенка. Это очень мощный инструмент.

- Мы давно подбирали программу по альтернативной коммуникации для наших специалистов. Часто сталкиваемся с этой проблемой - ребенок не говорит. Анастасия очень глубоко погружена в тему, за два дня мы от нее очень много узнали. Пожалуй, самым ценным было то, как ребята вовлекались в работу с айтрекером. Для них это была игра, но они очень старались. Просто представьте, что вы никогда не имели возможности что-то сделать самостоятельно, что-то сказать, и вдруг вы это смогли! У нас в организации много семей с тяжелыми детьми, для их родителей эта технология будет просто спасением. Мы постоянно боремся с системой, объясняя, что наши дети всё понимают и чувствуют. А теперь мы сможем это доказать, - резюмирует организатор семинара, руководитель ТРОО «Дети-ангелы» Елена Пилипчук.

