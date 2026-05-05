Сергей Голубев и Алёна Аршинова обсудили реализацию народной программы «Единой России» в сфере образования

Встреча прошла в областном парламенте. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Тверской области

Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев провёл рабочую встречу с первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по просвещению, заместителем руководителя фракции «Единая Россия», координатором федерального партийного проекта «Новая школа» Алёной Аршиновой.

Пресс-служба Заксобрания региона сообщила, что на встрече обсуждались законодательные инициативы, которые сейчас находятся на рассмотрении комитета Госдумы по просвещению, и ситуация в сфере образования Тверской области. Разговор также шёл о выполнении наказов жителей региона, включённых в народную программу партии «Единая Россия».

Алёна Аршинова подчеркнула важность инициатив, продвигаемых по линии партии через Народную программу, когда каждый житель старается высказаться о проблемах, которые волнуют, и определить приоритеты, которые должны быть реализованы в первую очередь.

- Я с большим уважением отношусь к труду команды Тверской области, команды «Единой России», команды исполнительной и законодательной власти региона и готова помогать, чтобы народная программа в Тверской области была исполнена эффективно и в срок, - сказала координатор проекта.

Алёна Аршинова. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Тверской области

Алёна Аршинова ранее уже была руководителем федерального партийного проекта «Детские сады - детям», по которому в стране было построено более 7 тысяч зданий для дошкольных учреждений на полтора миллиона мест.

- Мы показали, что умеем решать задачи, которые поставил Президент, - отметила Алёна Аршинова. - И когда мы сказали, что нам нужна такая же программа по школам, то Владимир Владимирович Путин нам доверил и на съезде «Единой России» поручил совместно с министерством просвещения Российской Федерации реализовать программу «Новая школа».

Одним из ключевых направлений программы является строительство и капремонт образовательных учреждений. За время её реализации построено 1 714 школ и капитально отремонтировано 6 524 школы. Все этапы работ - от проектирования до приёмки - контролируют депутаты «Единой России», которые находятся в постоянном контакте с жителями.

Говоря о важности программы «Новая школа», Алёна Аршинова подчеркнула, что, несмотря на вызовы, угрозы и санкционное давление коллективного Запада, нужно давать молодёжи возможность учиться и развиваться, учителям - работать в комфортных условиях, а родителям - быть спокойными за безопасность своих детей.

- Я хорошо понимаю, чем живут сегодня учителя, я сама работала в школе, преподаю в университете. Поэтому всё, что волнует педагогов, волнует и меня, - сказала депутат Государственной Думы.

- Законодательное Собрание с большим вниманием относится к деятельности комитета Государственной Думы по просвещению, одним из руководителей которого является Алёна Игоревна, - прокомментировал итог встречи Сергей Голубев. - Её приезд в Тверскую область связан, в первую очередь, с делами комитета и реализацией Народной программы «Единой России». Многие начинания и наказы, которые входят в Народную программу Тверской области, связаны с объектами образования, со школами и детскими садами. Это одно из важнейших направлений деятельности региональной власти во главе с Виталием Королёвым на ближайшие годы.

Сергей Голубев. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Тверской области

В этот же день Алёна Аршинова подала документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия»