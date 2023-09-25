Из колонии в Тверской области скоро выходит знаменитый киллер Саша-Солдат

Саша-Солдат отбывает срок в ИК-9 тверского региона. Фото: архив КП/Мария Ленц

Этой осенью на свободу должен выйти Александр Пустовалов - в прошлом киллер Ореховской ОПГ. Он известен как Саша-Солдат и отбывает наказание в колонии строго режима в Монино Нелидовского района Тверской области. На днях Нелидовский межрайонный суд рассмотрел дело об установлении административного надзора и административных ограничений в отношении Александра Пустовалова в связи с его близящимся освобождением.

Напомним, что этот человек родился в 1973 году в Москве. Служил в армии - в морской пехоте. Затем, в начале 1990-х, Пустовалов хотел пойти в ОМОН или СОБР, но не сложилось. Попал он в итоге в криминал. По слухам, ореховских братков впечатлило то, как Александр на их глазах в одиночку уложил пять человек в драке в одном из кафе. В общем, он оказался в ореховской ОПГ - одной из самых заметных и мощных преступных группировок Москвы лихих 90-х. Стал киллером.

По официальным данным, Саша-Солдат совершил около 20 убийств. Среди самых громких - устранение в Греции другого известного киллера 90-х Александра Солоника, которого еще называли «Саша Македонский», и нескольких братков из кунцевской и коптевской бригад.

«Я солдат, это моя работа», - отвечал Александр Пустовалов, когда его спрашивали на допросах о мотивах убийств.

В 2005-м киллера приговорили в Москве к 23 годам заключения, потом срока еще добавили. Отбывает наказание он в ИК-9 строго режима в Монино под Нелидово.

ИК-9 в Монино. Фото: УФСИН России по Тверской области

В 2021 году Пустовалов просил заменить наказание на ограничение свободы, так как раскаялся в содеянном и оказал помощь в раскрытии ряда преступлений. Однако суд его ходатайство отклонил.

В этом году исковое заявление об установлении административного надзора и административных ограничений в отношении Александра Пустовалова подал ФКУ ИК-9 УФСИН России по Тверской области.

«Поскольку Пустовалов А. признан виновным и осужден за совершение особо тяжких преступлений, решением суда административные исковые требования ФКУ ИК-9 УФСИН России по Тверской области удовлетворены. В отношении Пустовалова А. установлен административный надзор на срок три года и административные ограничения в виде: обязательной явки два раза в месяц ежемесячно в орган внутренних дел по месту жительства, пребывания или фактического нахождения для регистрации в дни, определенные данным органом; запрещения выезда за пределы города Москвы без разрешения органа внутренних дел, если это не связано с трудовой деятельностью поднадзорного лица; запрещения пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства, пребывания или фактического нахождения, в период с 22:00 до 06:00, если это не связано с трудовой деятельностью поднадзорного лица», - сообщает пресс- служба Нелидовского межрайонного суда.

В пресс-службе суда "КП"-Тверь" уточнили, что на свободу Александр Пустовалов должен выйти в ноябре этого года.