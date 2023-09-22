Полюса холода: В каких домах Твери люди месяцами сидят без горячей воды

Мыться из ковшика в холодной ванне - удовольствие, конечно, сомнительное. Фото: Олег УКЛАДОВ

На дворе XXI век, год 2023-й, осень. А в целом ряде жилых домов Твери нет горячей воды. Причём люди сидят без такого необходимого коммунального блага не день и не неделю, а по нескольку месяцев.

Ходят по инстанциям и не находят ответа. Остаётся только изливать негодование в соцсетях да греметь кастрюльками…

«Комсомолка» собрала информацию о тверских «полюсах холода».

Сложно поверить, но уже полгода отсутствует горячая вода в домах № 56,58,60,62 и 64 по улице Георгия Димитрова в Заволжье. На это в тверских сообществах жалуются жители.

Известно, что воду людям перекрыли из-за повреждения трубопровода. Ремонт в срок там произведён не был, в связи с чем администрация Твери даже обращалась в суд. В августе Центральный районный суд Твери обязал компанию, в чьём ведении находится повреждённый трубопровод, устранить пробоину. Но… Тут пришло время вспомнить знаменитый фразеологизм: а воз и ныне там. Люди продолжают греметь кастрюльками…

В комментариях жители города пишут, что аналогичная ситуация и на улице Коробкова.

С августа без горячей воды сидят люди в ряде домов по улице Учительской. Как сообщают местные, участок над теплотрассой там был раскопан, но по сей день работы не ведутся. А значит, и горяченькой нет - уже около полутора месяцев. «Обратились везде, и письменно в том числе. Результат нулевой!» - пишет одна из жительниц.

Кто-то в интернете советует несчастным пострадавшим от коммунального бедствия купить электрические водонагреватели. Это, конечно, выход. Однако счета за электричество вырастут в разы. Не говоря уже о том, что сами водонагреватели недёшевы и кому-то могут быть просто не по карману.

Скажем больше: не исключено, что тверичанам придётся одновременно отдавать бешеные деньги за электричество и оплачивать горячую воду, которой нет! Счета-то приходят!

Вот уже три месяца квитанции на оплату горячей воды регулярно получают жильцы домов №32/32 и 34 по улице Мусоргского. Воды здесь нет с момента планового отключения, которое было ещё в июне. Дома запитаны от небольшой бойлерной. Гидравлические испытания она не прошла: откуда-то забил огромный фонтан. Бойлер отключили. На этом всё - ни воды, ни каких-либо шевелений нет уже три месяца, сообщили «КП»-Тверь» жильцы.

Про один из этих домов, злосчастный дом №32/32, «КП»-Тверь» уже писала в апреле. Там полнейшее коммунальное бедствие, в ужас которого не поверишь, пока сам не побываешь. Прошлой зимой прохудилась крыша и прорвало канализацию. Подвал дома наполнился отвратительной жижей. Всё отсырело, в квартирах царит зловоние, которое сложно описать. На стенах плесень и полчища мух. А летом добавились ещё и комары.

- Столько комаров я и в лесу никогда не видел! - говорит житель одной из квартир. - Запах с весны стал ещё невыносимее. В подвале так и стоят нечистоты. Влажность такая, что возвращаешься с работы в сухой одежде, вешаешь её, а утром снимаешь с вешалки сырой, как из «стиралки». Управляющая компания так и не чешется, трубку там бросают, как нас слышат. Обращения ни в какие органы не помогают.

Теперь людям от всего этого ещё и не отмыться - горячей воды-то нет.

Активная жительница дома, которая устала месяцами бодаться со всеми возможными инстанциями, в ближайшее время едет в инстанцию последнюю - в Москву, в приёмную президента. Записалась и вот дождалась приглашения. Может, и остальным попробовать?