Дружинина, Мукасей, Боярский, Харатьян, Домогаров: Фестиваль «КиноВече» в собрал в Твери звёзд российского кино

Светлана Дружинина и Михаил Боярский на сцене Тверского театра драмы во время открытия фестиваля. Фото: ПТО

21 сентября на Театральной площади в Твери расстелили красную дорожку со стороны памятника Пушкину в виде головы великого поэта до колонн, обрамляющих вход в академический театр драмы. Вдоль за натянутыми лентами выстроилась алчущая увидеть звезд кино публика, ближе к театру расположился военный оркестр. Ждали открытия впервые проводимого в Твери XVII Всероссийского фестиваля исторических фильмов «КиноВече».

Ранее его проводили в Великом Новгороде, но в этом году, фестиваль переехал к нам.

Его президентом является знаменитая прежде всего по «Гардемаринам» режиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР, народная артистка России Светлана Дружинина.

Кстати, полную программу фестиваля смотрите на сайте «КП»-Тверь» по ссылке далее.

Проходка по красной дорожке и открытие фестиваля подзатянулось. Хорошо хоть еще был оркестр - пару раз музыкой скрасил ожидание.

В ожидании... Фото: ПТО

Меж тем внутрь театра в клетчатой рубашке, джинсах и бейсболке откуда-то сбоку мало кем замеченная быстро прошла сама Дружинина.

Светлана Дружинина, еще не при параде. Фото: Александр ЖМУЛИН

Внутри же театра был замечен прошедший по фойе и скрывшийся в недрах в своем неизменном черном наряде и шляпе Михаил Боярский. В голове невольно промелькнуло: «В мой старый сад ланфрен-ланфра, Лети моя голубка...» К слову, забегая вперед, скажу: прекрасных голубок на открытии фестиваля было немало.

И вот, наконец, загремели торжественные звуки музыки, фестиваль начался с проходки по красной дорожки. Первыми, естественно, по ней прошли Светлана Дружинина со своим мужем, известным снявшим столько отличных картин (среди них - «Берегись автомобиля», «Большая перемена», «Чучело», «Виват, гардемарины!» и т.д.) кинооператором Анатолием Мукасеем. В этом году супруги отмечают 65 лет совместной жизни. Один из журналистов на пресс-подходе спросил у пары, что они подарили друг-другу в связи с этим. Светлана Дружинина ответила блестяще:

- Любовь.

Лучше не скажешь.

Анатолий Мукасей и Светлана Дружинина на пресс-подходе. Фото: Александр ЖМУЛИН

И Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей заметили, что рады вновь быть в Твери, ведь с нашим городом у них связано немало светлых воспоминаний с киносъемок…

Вслед за ними по красной дорожке прошли Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Юрий Кара, Всеволод Шиловский, Ольга Машная, Лариса Лужина, Анастасия Макеева, Екатерина Гусева, всех не упомню…

Ведущие церемоонии открытия Екатерина Гусева и Дмитрий Харатьян не могли не спеть, не порадовать публику. Фото: ПТО

К сожалению, я не успел пообщаться с одним из главных гардемаринов - Дмитрием Харатьяном. К слову, когда ждали начала ненароком разговорился с пожилой элегантной женщиной, стоявшей рядом у входа в театр за красной лентой.

- Помню, когда в Твери еще великолепный фестиваль «Созвездие» проводился, мне встретились Харатьян и Скляр. Я тогда почему-то обратилась к Харатьяну Александр. А он так приосанился и ответил: я не Александр, я Дмитрий. Но нисколько не обиделся. Эх, сколько на «Созвездия» к нам звезд кино приезжало, помню, - обратилась в прошлое моя случайная собеседница.

Но вернемся в настоящее. Мне удалось немного поговорить с Александром Домогаровым. Он, как и Дмитрий Харатьян, вновь снялся у Светланы Дружининой - в ее новом фильме «Гардемарины 1787. Мир». Его показом, как известно, закроется фестиваль.

Александр Домогаров. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Это прекрасно - возвращаться в семью. Я столько раз об этом уже говорил. Это же семья - Светлана Сергеевна и Анатолий Михайлович, - ответил на вопрос, каково вновь играть гардемарина, Александр Домогаров.

Актер сказал, что испытал ту энергетику - прошлых фильмов о гардемаринах:

- И даже больше.

Мукасея на съемочной площадке Домогаров охарактеризовал как оплот спокойствия, а Дружинину - как творческий движок всего действа.

Председатель конкурсной программы фестиваля - известный режиссер Юрий Кара - рассказал, что жюри в этом году заранее не смотрела проекты участников:

- В этот раз мы будем опираться, в первую очередь, на реакцию зрителей. Но это одни из лучших фильмов, снятых в последнее время. Поэтому призываю всем прийти и самим в этом убедиться.

Режиссер Юрий Кара. Фото: Александр ЖМУЛИН

Напомним, что будут представлены восемь конкурсных фильмов в Твери, Бежецке, Калязине, Кимрах, Ржеве, Торжке, Торопце, Завидово и Тургиново.

Во время торжественного открытия «КиноВече» в большом зале театра драмы яблоку негде было упасть.

Участников и гостей фестиваля приветствовал губернатор Игорь Руденя.

- Наш фестиваль об истории, которую нельзя забывать, о наших традициях, которые никогда не должны прерываться. Задача нашего фестиваля не только это поддерживать, но и укреплять, - отметила Светлана Дружинина.

Итак, фестиваль открыт! Так и хочется воскликнуть: «Гардемарины, вперед!»

Гости из XVIII столетия. Фото: ПТО

На сцене - Михаил Боярский. Фото: ПТО