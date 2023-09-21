Ответы на частые вопросы о бесплатном питании в школах Тверской области

А компот? Фото: Вадим МАЦНЕВ

Тверской детский омбудсмен Лариса Мосолыгина в своём официальном телеграмм-канале отметила, что школьники имеют право на вкусную и здоровую еду во время учебного процесса. А их родители могут участвовать в разработке меню и контролировать организацию питания. Например, проверять вкус, температуру еды, санитарные условия столовой.

Расскажем о том, каким должно быть горячее питание в школах и как можно контролировать питание вашего ребёнка.

ВОПРОСЫ ПРО ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ

Что такое горячее питание?

Это горячее блюдо и напиток. То есть минимальное горячее питание - это суп плюс напиток или второе блюдо плюс напиток.

Какие классы обязательно получают горячее питание?

Горячее питание получают все ученики с 1-го по 4-й классы включительно. После начальной школы ребёнок может получать бесплатное питание при наличии льгот.

Сколько раз в день дети должны питаться в школе?

При обучении не дольше шести часов - минимум один раз (завтрак либо обед - в зависимости от смены). Если учёба длится больше шести часов, нужны два приёма пищи: завтрак плюс обед либо обед плюс полдник.

Могут ли блюда повторяться?

Два дня подряд кормить одним и тем же нельзя.

Что делать, если у ребёнка пищевая аллергия?

Обратиться в школу. Там обязаны предложить меню на основе рекомендаций врача.

Можно ли приносить еду с собой?

Да, с учётом правил школы.

Могут ли родители участвовать в разработке меню и контролировать организацию питания?

Родители могут внести предложение администрации школы или организатору питания. Правила родительского контроля прописываются в локальных актах школы.

Получают ли питание дети на домашнем обучении?

Они получают сухпаёк (продуктовые наборы), либо могут приходить в школьную столовую при посещении школы.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Если с горячим питанием в вашей школе что-то не так, а со школьной администрацией уладить это не удалось, отправляйте жалобу через сайт госуслуг. На главной странице сайта в специальной строке поиска наберите «горячее питание в школах» и щёлкните по всплывшей ссылке с аналогичным заголовком. Сайт перенаправит вас на форму, через которую можно составить жалобу. Срок рассмотрения таких жалоб - до 15 дней.