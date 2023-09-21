В Тверь пришло затяжное бабье лето

Нынешняя осень не для меланхолии! Фото: Евгения ГУСЕВА

Сентябрь продолжит радовать Тверь тёплой погодой.

- Почти все ближайшие дни хорошие. В пятницу и субботу много солнца, в воскресенье побольше облаков, но на улице будет по-прежнему тепло, - порадовала читателей «КП»-Тверь» прогнозом доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

В пятницу 22 сентября +24, малооблачно, ветер преимущественно южных направлений, не сильный. Суббота почти такая же, только ещё теплее: +25. Вот только ветер совсем немного усилится, предвещая приближение атмосферного фронта Североатлантического циклона. Но не расстраивайтесь, надолго погоду циклон нам не испортит!

В воскресенье солнца меньше, ожидаем переменную облачность, +24. Тот самый атмосферный фронт, как видно это сейчас, должен подойти поздно вечером. Держим кулачки, чтобы нам повезло и прогноз сбылся: самые интенсивные осадки прольются ночью.

Утром в понедельник стихия должна утихомириться, и где-то с полудня вновь наступит почти ясная погода. Температура немного понизится, но для сентября это всё ещё очень хорошо: +18.

Ночные температуры в выходные +13…+15 градусов. Атмосферное давление без сюрпризов, комфортное: 754-752 мм рт. ст.

В понедельник 25 сентября давление начнёт расти и ко вторнику составит уже 762 миллиметра - над нами завис мощный антициклон. Это значит, что погода остаётся ясной. Но на дворе всё-таки осень, облаков нет, и тепло потихоньку уходит. Ночами в начале недели температура будет опускаться до +8…+7 градусов.

Днём же красота! Вторник радует солнцем, на градуснике +18. В среду также: +18, много солнца и почти безветренно.

- Не люблю забегать вперёд, но пока и дальше всё видится очень хорошо. Нехарактерная для сентября погода задерживается. Можно сказать, что лето продолжается, - обнадёживает Наталья Сердитова. - Возможно, даже станет ещё теплее!