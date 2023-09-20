Хорошо звучит: Парень во дворе-колодце в Твери спел песню Цоя и «завирусился»

Егор любит попеть на улице для души. Фото: VK/Egorik Ivanovich

Обычный тверской двор-колодец, темный уже сентябрьский вечер, редкие огни окон многоэтажек и фонарей, стрекот кузнечиков и то затихающий, то взмывающий и заполняющий все пространство голос под гитару… И слова «Где же ты теперь воля вольная, ответь...» «Кукушка» Цоя.

Так можно вкратце описать мини-концерт, который недавно кто-то устроил во многоэтажки дворе на Соминке в Твери. Соседи благосклонны: в основном приняли выступление «на ура», даже аплодировали.

А потом в одном тверском паблике появился снятый из окна дома ролик и завирусился по другим соцсетям - его посмотрели и порадовались уличному неизвестному певцу сотни тысяч людей в России и за рубежом. Свое дело сделала и неожиданно хорошая отличная акустика во дворе - придала атмосферности голосу. В общем, круто получилось.

Певцом оказался 25-летний парень, который сам себя называет Егорик Иванович. Как выяснилось, он не музыкант-профи, а так сказать - для души, для друзей. Периодически выступает в центре Твери, на Трехсвятской, вместе со знакомым Ильей, который подыгрывает на гитаре.

Егор (слева) периодически поет песни на улице под аккомпанемент гитары его знакомого Ильи. Фото: VK/Egorik Ivanovich

Вечерний концерт Егор все-таки давал без Ильи. И вообще это было эдакое извинение - ранее он в этом же дворе голосил песни в три часа ночи, ожидая такси после встречи с друзьями. Извинение было принято жильцами аплодисментами.

Мы не могли не узнать по подробнее о жизни этого самородка. Пообщались с Егориком Ивановичем. Он рассказал, что в сам из Молоковского района, в Твери живет уже девять лет:

- На гитаре меня научил играть мой родной дядя Анатолий Константинович, а а в плане вокала очень много мне дала Галина Николаевна Березкина учитель музыки в школе. Она занималась со мной постановкой голоса. Я благодарен ей.

Петь и играть на гитаре публично Егор начал еще на малой родине, в Молоковском районе. Вместе с братом выступал в сельском в клубе, а также также участвовал в разных местных конкурсах. Как нам рассказал Егор, петь и играть он любит в основном песни российских рок-музыкантов 1990-х - 2000-х годов. Ему по душе их энергетика, слова, мелодии. Но в принципе, как сам считает, он любую песню способен спеть неплохо.

Фишка у Егора точно есть, свой «голос», свой вайб, как говорят в рэпе.

Кстати, в комментариях к ролику парню посоветовали принять участие в «Голосе». Нам Егор признался, что в принципе с радостью поучаствует в каком-нибудь музыкально конкурсе или шоу на ТВ.

А еще вместе Ильей он собирается в ближайшее время устроить концерт где-нибудь в Твери. Только вот немного приболел и осип. Пока концерт откладывается, но мы надеемся ненадолго. Желаем Егору скорой поправки здоровья.