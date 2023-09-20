Гуслярши с песнями-частушками прошлись по центру Твери, призывая не ругаться матом

Гуслярши регулярно совершают музыкальные променады по центру Твери. Фото: VK/Полюбить свою землю

«Как здорово поют и играют, просто оху… так, стоп». Никакого мата. Участницы самобытного тверского ансамбля «Полюбить свою землю», которые регулярно восхищают прохожих на улице Трехсвятской и в других местах центра города, поют и играют на гуслях душевно, и они всегда против нецензурщины. Недавно гуслярши совершили целую антиматную музыкальную проходку в Твери.

Эта прогулка с благородной целью проходила под неоднократно повторяющийся слоган «Водка, мат - не наш формат». Эти слова и в песне ансамбля звучали.

Очаровательные женщины с гуслями не только пели частушки и играли, но и призывали молодежь не ругаться матом. Призыв как нельзя актуальный. К большому сожалению, в наше время, проходя мимо молодых людей, да что там - и мимо детей, можно такую отборную матерщину услышать, что уши в трубочку свернутся. Это прямо какая-то беда. Грустный, неприятный тренд современности. При таком красивом богатом языке, эх…

Удивительно, а может и нет, но почти все встречные участницам ансамбля, возможно под воздействием частушек и чудных наигрышей гуслей, согласились с тем, что мат - это плохо и лучше бы обходиться без него. Один парень, правда, не согласился, однако вел себя культурно - по матушке не выражался.

Гуслярши приправили антиматную проходку советами юношам и девушкам. Первым советовали при позыве ругнуться - креститься, вторым - не выходить замуж за матерщинников и в неприятных ситуациях, в том числе при нецензурных ругательствах, падать в обморок. Ох, так ведь и расшибиться недолго при нынешних-то нравах.

Сами участницы ансамбля «Полюбить свою землю» так прокомментировали свое выступление против матерщины в своем паблике (ролики там же):

«Антиматная проходка - на ура! Целый час мы в этот воскресный день бороздили улицы Твери и умы горожан антиматной темой! Все понимают и, как говорится, кожей чувствуют, что мы дошли до дна и пора уже от него оттолкнуться… Но чего-то еще не хватает для этого: подзатыльника; ясного слова, что пора; ободрения в том, что получится; поддержки в том, что ты, в общем-то, симпатичный и перспективный… Подзатыльники (даже добрые) раздавать - не наше дело, а вот пошутить, высмеять мат как зловредное явление нашей жизни, образно говоря, выпороть его и вынести ему приговор - это возможно. Возможно благодаря уникальному жанру - частушкам…»

Приведем, кстати, одну из них:

«Два красавца изъяснялись,

Как извозчики, ругались,

С ними барышни стояли,

Сразу в обморок упали».

Гуслярши отметили, что их антиматный бастион в Твери был укреплен еще одной башней:

«Будем продолжать! Присоединяйтесь, друзья! Сочиняйте антиматные частушки и приходите их вместе с нами петь!»