ЗАО «Калининское»: новые точки роста

Линейка продукции постоянно расширяется. Фото: ПТО

В нескольких километрах к северу-востоку от Твери на территории поселка Загородный расположен современный животноводческий комплекс. Здесь выращивают коров и производят огромную линейку молочной продукции - от молока до ряженки, от творога до йогурта, упаковки которых украшает розовый цветок лугового клевера. Речь, конечно, об одном из самых мощных молочных агропредприятий Тверской области ЗАО «Калининское».

Недавно здесь прошёл запуск новой линии розлива молока и кефира, распахнула двери высокотехнологичная ферма по выращиванию молодых коров молочных пород.

7 сентября по случаю открытия фермы комплекс ЗАО «Калининское» посетил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Губернатор Игорь Руденя недавно посетил предприятие Фото: ПТО

НАРАЩИВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Новая ферма рассчитана на 500 голов скота, специализируется на выращивании молодняка крупного рогатого скота молочных пород.

На ферме созданы все условия для комфортного пребывания и роста коровушек. Как рассказал заместитель гендиректора ЗАО «Калининское» Сергей Оводков, в помещении установлены вентиляторы для охлаждения коров в жаркую погоду, там есть удобные резиновые маты-подстилки с опилками, подогрев подаваемой животным воды на холодный период времени и, естественно, системы автоматического удаления навоза.

Губернатор оценил ферму и отметил: её открытие позволит ЗАО «Калининское» обеспечить не только собственные потребности в племенных животных, но и других предприятий агропромышленного комплекса Верхневолжья. А это в целом благоприятно скажется на развитии молочного животноводства в регионе.

Дойных коров на сегодня в ЗАО «Калининском» насчитывается 1300 голов. Средний надой с одной коровы - 33-34 литра в день. Однако на предприятии за счет улучшения кормов и оборудования поставлена задача повысить эти показатели до 36-37 литров.

Впрочем, по продуктивности молочного стада многие агропредприятия Верхневолжья могут только равняться на ЗАО «Калининское». В 2022 году на ЗАО «Калининское» было в среднем получено около 12 600 литров молока от одной коровы, а за семь месяцев 2023-го - свыше 7700 литров. Если агропредприятие не снизит получаемые в этом году объемы надоев, то превзойдет себя образца прошлого года. Несложные вычисления на калькуляторе показывают, что в таком случае ЗАО «Калининское» может получить за 2023 год свыше 13 300 литров молока.

Доят на предприятии коров три раза в день. Автоматизированное управление делает этот процесс наиболее эффективным, безопасным и энергоемким.

Помимо создания фермы молодняка на агропредприятии этим летом произошло еще одно важное событие: была открыта автоматизированная линия по розливу молока и кефира в ПЭТ-бутылки. Она позволяет за час производить до 3000 бутылок высококачественной молочной продукции. В сутки же ЗАО «Калининское» теперь может перерабатывать более 15 тонн молока и кефира.

Есть важный момент: благодаря нововведению в виде обработки ПЭТ-бутылок озонированной водой предприятие сможет увеличить срок годности своего молока до 10 суток. До этого он составлял не больше семи часов.

ЗАО «Калининское» динамично развивается и наращивает темпы производства Фото: ПТО

НАТУРАЛЬНОСТЬ, ВКУС, ЗАБОТА И СВОИ КОРМА

Недолгий срок годности молока говорит о натуральности продукта. Это один из «китов», на которых твердо стоит ЗАО «Калининское».

Среди ценностей этого производства также:

- не только польза, но и вкус (продукция должна радовать);

- ставка на качество (только высококлассные корма для коров, регулярные проверки продукции в лабораториях);

- этичное животноводство.

На предприятии ведется пристальное наблюдение за здоровьем и самочувствием коров. Животные не привязаны и свободно передвигаются внутри комфортных коровников, где есть теплая вода, чесалки и вентиляторы.

Кормят тут коров, кстати, своим. Поясним: ЗАО «Калининское» для своего скота само производит корм, причем специалисты предприятия следят, чтобы это был полноценный витаминно-минеральный комплекс, а также необходимые белки, жиры и углеводы.

Фото: ПТО

Фото: ПТО

Сейчас на предприятии как раз продолжается уборка урожая с полей.

Руководство ЗАО «Калининское» сообщило, что на сегодня уже практически достигнуты плановые показатели по заготовке кормов на холодный период. В 2023 году предприятие засеяло под корма для скота площадь в 2 245 гектаров. Уже скошены травы с площади в 1800 га, заготовлено 21 100 тонн сенажа - 117,2 % от плана, а также 200 тонн сена.

ОТКРЫТОСТЬ И СОТРУДНИЧЕСТВО

Еще одна ценность, которой придерживаются в ЗАО «Калининское», это принцип открытости. На предприятии, к примеру, есть традиция проводить экскурсии по производству. Приглашают и школьников, и студентов, и ветеранов…

ЗАО «Калининское» раскрывает двери перед молодежью не только во время экскурсий. Так, этим летом на предприятии был организован лагерь труда и отдыха для школьников. Трудовой опыт и просто новые впечатления получили старшеклассники средней школы № 47.

Также агропредприятие сотрудничает с Тверской сельхозакадемией. ЗАО «Калининское» дает возможность будущим специалистам сельскохозяйственной отрасли пройти практику у себя. Минувшим летом этим воспользовались двое студентов, обучавшихся на ветеринаров в сельхозакадемии.

СПРАВКА «КП»

ЗАО «Калининское» ведет свою историю с 1919 года, когда было основано одноименное хозяйство. Оно обеспечивало город Калинин (теперь - Тверь) мясом, овощами, молоком и зерном.

В 1960-е под руководством директора Василия Кузнецова совхоз пережил второе рождение. За успехи в развитии сельского хозяйства и выполнение пятилетнего плана Василию Кузнецову было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В наше время дело Кузнецова продолжает генеральный директор ЗАО «Калининское» Александр Оводков.

Фото: ПТО

Фото: ПТО

Реклама. ЗАО "Калининское".