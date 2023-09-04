Где в Твери и районах Тверской области установлены новые комплексы видеофиксации

Несколько десятков новых камер будут следить за нарушителями.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В ближайшее время в Твери и районах Тверской области начнут работу несколько десятков новых комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Сейчас завершаются пуско-наладочные работы, и новые камеры могут полноценно запустить в эксплуатацию в любой момент. В управлении МВД по Тверской области сообщили, где располагаются эти камеры.
В областной столице девять новых систем автоматизированной фотовидеофиксации будут следить за перекрёстками:
- пр-т Комсомольский - ул. Горького;
- пр-т Тверской - ул. Советская;
- пр-т Тверской - ул. Новоторжская;
- пр-т Тверской - ул. Желябова;
- Петербургское шоссе - пл. Конституции;
- ул. Благоева - ул. Красина;
- ул. Вагжанова - ул. Маяковского;
- ул. Туполева - ул. Маяковского;
- пр-т Волоколамский - ул. Фадеева.
Ещё три камеры будут фиксировать нарушения скоростного режима:
- ул. Туполева, д. 81;
- Тверской пр-т, д. 2 (ТЦ «Олимп», направление от пл. Капошвара);
- Тверской пр-т, д. 2 (ТЦ «Олимп», в сторону пл. Капошвара).
Камеры на нерегулируемых пешеходных переходах:
- Ржев, ул. Автодорожная, д. 1;
- Конаково, ул. Энергетиков, д. 17;
- Конаково, ул. Строителей, д. 17.
Камеры для фиксации нарушений скоростного режима:
- Вышневолоцкий округ, д. Починок;
- Вышний Волочёк, ул. Сиверсова (у собора);
- Вышний Волочёк, ул. Шмидта (около АЗС);
- Вышний Волочёк, Ржевский тракт - ул. Быкова Гора;
- Калининский район, д. Дмитровское, д. 15;
- Калининский район, д. Губино;
- Калининский район, Чуприяновка, 1-я ул. Мира, д. 50а;
- Кашинский округ, д. Верхняя Троица;
- Конаковский район, д. Белавино, д. 13а;
- Конаково, ул. Белавинская, д. 46;
- Западнодвинский округ, п. Велеса;
- Нелидовский округ, д. Шейкино;
- Торопецкий округ, п. Октябрьский;
- Торопец, ул. Фрунзе, д. 46;
- Торопец, ул. Окружная - ул. Новая;
- Торопец, ул. Еременко, д. 35;
- Осташковский округ, д. Свапуще;
- Осташковский округ, д. Залучье;
- Ржевский округ, Ржевский мемориал Советскому солдату;
- Ржевский округ, 224-й км автодороги М-9;
- Ржев, Осташковское шоссе, д. 1а;
- Ржев, ул. Н. Головни (около АЗС).