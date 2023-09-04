Где в Твери и районах Тверской области установлены новые комплексы видеофиксации

Несколько десятков новых камер будут следить за нарушителями. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшее время в Твери и районах Тверской области начнут работу несколько десятков новых комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Сейчас завершаются пуско-наладочные работы, и новые камеры могут полноценно запустить в эксплуатацию в любой момент. В управлении МВД по Тверской области сообщили, где располагаются эти камеры.

Новые камеры видеофиксации в Твери

В областной столице девять новых систем автоматизированной фотовидеофиксации будут следить за перекрёстками:

- пр-т Комсомольский - ул. Горького;

- пр-т Тверской - ул. Советская;

- пр-т Тверской - ул. Новоторжская;

- пр-т Тверской - ул. Желябова;

- Петербургское шоссе - пл. Конституции;

- ул. Благоева - ул. Красина;

- ул. Вагжанова - ул. Маяковского;

- ул. Туполева - ул. Маяковского;

- пр-т Волоколамский - ул. Фадеева.

Ещё три камеры будут фиксировать нарушения скоростного режима:

- ул. Туполева, д. 81;

- Тверской пр-т, д. 2 (ТЦ «Олимп», направление от пл. Капошвара);

- Тверской пр-т, д. 2 (ТЦ «Олимп», в сторону пл. Капошвара).

Новые камеры видеофиксации в муниципалитетах Тверской области

Камеры на нерегулируемых пешеходных переходах:

- Ржев, ул. Автодорожная, д. 1;

- Конаково, ул. Энергетиков, д. 17;

- Конаково, ул. Строителей, д. 17.

Камеры для фиксации нарушений скоростного режима:

- Вышневолоцкий округ, д. Починок;

- Вышний Волочёк, ул. Сиверсова (у собора);

- Вышний Волочёк, ул. Шмидта (около АЗС);

- Вышний Волочёк, Ржевский тракт - ул. Быкова Гора;

- Калининский район, д. Дмитровское, д. 15;

- Калининский район, д. Губино;

- Калининский район, Чуприяновка, 1-я ул. Мира, д. 50а;

- Кашинский округ, д. Верхняя Троица;

- Конаковский район, д. Белавино, д. 13а;

- Конаково, ул. Белавинская, д. 46;

- Западнодвинский округ, п. Велеса;

- Нелидовский округ, д. Шейкино;

- Торопецкий округ, п. Октябрьский;

- Торопец, ул. Фрунзе, д. 46;

- Торопец, ул. Окружная - ул. Новая;

- Торопец, ул. Еременко, д. 35;

- Осташковский округ, д. Свапуще;

- Осташковский округ, д. Залучье;

- Ржевский округ, Ржевский мемориал Советскому солдату;

- Ржевский округ, 224-й км автодороги М-9;

- Ржев, Осташковское шоссе, д. 1а;

- Ржев, ул. Н. Головни (около АЗС).