1 сентября Президент Путин посетил родные края в Тверской области

Президент Владимир Путин 1 сентября побывал в селе Тургиново. Фото: kremlin.ru

Вечером 1 сентября Президент России Владимир Путин побывал в Тверской области. Глава государства заехал в село Тургиново, что в 46-ти километрах от Твери, после посещения мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске.

Визит был неожиданным.

«Сегодня Владимир Путин принял решение туда заехать. Это достаточно недалеко. Он посетил родные места для его рода», - сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

У президента тверские корни. Отец родился в деревне Поминово. Мама - в Заречье. Всё это местечки под Тургиново. На местном кладбище лежат многие родственники Владимира Путина.

«Мой дед – крестьянин, он жил в деревне в Тверской губернии, здесь рядышком. Вы знаете, на что я обратил внимание? Во-первых, он к своему сыну обращается на «вы», а его сын к своему отцу тоже обращается на «вы». Я вот о чем подумал. Это же простой деревенский человек – он и писал-то с ошибками. Но какая внутренняя глубокая культура была у нашего народа. Это удивительно», - чуть раньше в День знаний рассказывал Владимир Путин школьникам на открытом уроке «Разговор о важном».

И вот вечером 1 сентября (уже смеркалось) президентский кортеж прибыл в Тургиново. Главу государства местные жители встречали в центре посёлка у культурно-досугового центра. Волновались, что кортеж проедет мимо, снимали всё на камеры телефонов.

«Владимир Владимирович, выйдите, пожалуйста!» - раздаются голоса за кадром. Машины остановились, президент вышел, был встречен овациями. Местные по очереди жали Владимиру Путину руку.

- Владимир Владимирович, долгих лет вам жизни! – кричит кто-то.

- Спасибо, взаимно!

- Спасибо, что вы к нам приезжаете, нас не забываете! Преклоняемся перед вашей стойкостью!

Президент поздравил местных жителей с открытием новой школы в Тургиново.

- Я с удивлением узнал, что у вас физику преподаёт кандидат наук, бывший преподаватель военного вуза, а до этого работал в гражданском вузе, - заметил Владимир Путин.

Видеоролики встречи Путина в Тургиново посыпались в соцсети. Президентский кортеж уехал, а тургиновцы продолжали делиться эмоциями: «Я ему подала руку, вауу, это класс!»

Эмоций, похоже, хватит надолго.

Ну а подробности о визите президента в Тверскую область в Кремле обещали рассказать позже.