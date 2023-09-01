Последняя окрошка лета в Тверской области оказалась самой дешёвой

М-м-м... Осталось только кваском заправить! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лето, ах, ле-е-ето… Куда ж ты убежало? Одно радует: с началом сентября морозы к нам не нагрянули, а значит, можно ещё раз побаловать себя прохладненькой, свеженькой, вкусненькой окрошечкой!

И тверская «Комсомолка» вновь побежала в магазин, чтобы подсчитать последний в этом году индекс окрошки.

Напомним, для чистоты эксперимента мы ходим в один и тот же магазин. Брендированные товары стараемся раз от раза брать одной и той же марки. Овощи - как придётся. Хитрые 99 копеек в ценах округляем до рубля.

Вот что увидели мы на прилавках в этот раз. «Докторская» - невероятно дешёвая. На неё действовала выгодная акция: всего 170 рублей за 400 граммов, а нужно нам и того меньше - 300 граммов. На бутерброд останется!

Картошка так и вообще подешевела вдвое. За кило отечественных клубней (они грязноватые, но в остальном очень даже ничего) просили всего 24 рубля. А вот огурчики свежие да хрустящие неприятно удивили. Их почему-то продавали дороже, чем в самом начале летнего сезона.Чудеса! Недёшево обошлась и редиска, с наличием которой в этом году каждый раз были какие-то проблемы. Пятисотграммовый пакетик мы купили за 104 рубля, и это по акции. А… хоть бы и двести! В последней окрошечке себе отказать - преступление.

Вот как менялись цены на ингредиенты для окрошки за лето-2023:

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Итого, чтобы порадовать семейство последней летней окрошечкой, понадобится чуть более 618 рублей. Это самая низкая цена с начала лета - почти на 8,8% дешевле первой окрошки 2023 года. Стало быть, нарубим целый таз! И будем встречать сезон меланхолии, жёлтых листьев, горящих рябин и походов за клюквой да брусникой. У осени тоже есть своя вкусная сторона!