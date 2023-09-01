Шарики в небе, море цветов и немного волнения: 1 сентября 2023 за парты в Тверской области сели 142 тысячи школьников

Шарики - это всегда очень красиво, особенно - 1 сентября! Фото: Ольга ТРОФИМОВА

1 сентября за парты в Тверской области сели 142 879 школьника, среди них 14 791 первоклассник. Торжественные линейки, белые банты, звук колокольчика, нарядные школяры расходятся по классам.

Впереди учебный год полный побед, тревог, переживаний, рутины - пусть все сложится у учеников и их родителей!

Ну а мы сегодня отправляемся в тверскую школу № 33, что в Московском районе. Сюда сегодня в первый класс привела свою дочку Леру спецкор «КП»-Тверь» Ольга Трофимова.

К первому сентября подготовились заранее, выбирали школьные принадлежности, присмотрели букет. В подарок своему первому школьному учителю Лера принесла букет роз в крафтовый упаковке цвета мендаля.

«Все очень торжественно, линейка началась под гимн. Родители волнуются. Дети стесняются, первоклашки особенно. Очень трогательный момент: ребята запустили в небо шарики и загадали желания. Шары взмыли в небо под гимн школы. Первоклассников по традиции отвели в класс одиннадцатиклассики,» - поделилась впечатлениями Ольга.

В классе первоклашек ждал первый урок, знакомство с учителем и раздача учебников. Ну а в понедельник с утра: учиться, учиться и ещё раз учиться!

ОФИЦИАЛЬНО

Игорь Руденя, губернатор Тверской области:

«Уважаемые преподаватели, дорогие родители и наши любимые дети! С Днём знаний всех, а первоклассников – с новым этапом большого и счастливого жизненного пути. Хочу пожелать вам встретить в школе новых друзей, чтобы вы учились, занимались спортом. Желаем вам побольше радости, слушайтесь родителей, учителей, любите свою школу. А старшим классам – в добрый путь! У вас ответственный момент, в этом году вы будете выбирать профессию. Желаю вам стать счастливыми и успешными. Любите свою Родину и свой родной город».

Лера Трофимова сама выбрала букет для учительницы. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Перед торжественной линейкой. Фото: Ольга ТРОФИМОВА