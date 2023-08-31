Что делать, если вы столкнулись с незаконными поборами или травлей ребёнка в школе в Твери

Школа - это не только свет знаний, это целый мир, и бывает тут всякое. Фото: Олег УКЛАДОВ

Родительские чаты с началом учебного года начинают закипать. Где-то идёт сбор денег на какие-то нужды, продолжаются вечные споры: сдавать - не сдавать... Где-то произошёл конфликт и договориться не могут не только дети, но и родители. Школа - это не только свет знаний.

О том, как защитить свои права и решить проблемы, с которыми ребёнок или его родитель могут столкнуться в школе, «КП»-Тверь» поговорила с уполномоченным по правам ребёнка в Тверской области Ларисой Мосолыгиной.

Лариса Мосолыгина. Фото: ombudsman-tver.ru

НА ЧТО ШКОЛА ИМЕЕТ ПРАВО СОБИРАТЬ ДЕНЬГИ

- Ни на какие бытовые нужды школа брать деньги с родителей не имеет права, - однозначно отвечает Лариса Мосолыгина.- Школа имеет право брать деньги только за те услуги, которые она оказывает в рамках образовательной деятельности по утверждённым администрацией города тарифам.

То есть школа имеет право брать деньги за занятия по подготовке дошкольников к первому классу, уроки танцев, творческие кружки и так далее, если тарифы на эти услуги официально утверждены. Кстати, эти деньги школа как раз и может тратить на какие-то текущие нужды типа новых штор.

Школа не имеет права брать деньги на ремонт и содержание здания (покраску стен, новый линолеум, те самые шторы, утепление окон и так далее), любые материально-технические нужды, рабочие тетради, охрану.

А если педагог ультимативно сообщает родителям, что тогда дети останутся без охраны или будут сидеть на сквозняке?

- Школа обязана обеспечить охрану в любом случае. Форма этой охраны не определена, - говорит детский омбудсмен.

Значит, если школа не может нанять охранника из ЧОПа, она обязана выделить работника, который эту функцию будет нести. Это может быть сторож, который контролирует вход людей в школу. И никаких сборов.

Ну а без всех необходимых удобств школа вообще не получит допуск к началу учебного года по итогам проверки, отмечает Лариса Мосолыгина. Так что подобные требования - чистой воды шантаж.

ОТКАЖУСЬ ПЛАТИТЬ - И ОТНОШЕНИЕ К РЕБЁНКУ ИЗМЕНИТСЯ

Часто этот страх - основной мотив сдавать денежки. На деле же такое происходит крайне редко, говорит детский омбудсмен.

- А если и происходит, начинаются жёсткие проверки, в первую очередь, насчёт профпригодности педагогов, которые себе такое позволяют, - добавляет Лариса Мосолыгина.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Если требования денег настойчивы или переходят в конфликт, сообщите администрации школы. Не найдёте понимания там, обращайтесь в управление образования администрации города, в Министерство образования региона, к детскому омбудсмену. А также в прокуратуру (в зависимости от серьёзности ситуации). Координаты мы напишем ниже.

МОГУТ ЛИ НЕ ПУСТИТЬ В ШКОЛУ БЕЗ СМЕНКИ ИЛИ ФОРМЫ

Позиция детского омбудсмена тут чёткая: «Школа не имеет права ограничить допуск детей к образованию». В школьной форме ребёнок или нет, принёс ли сменку или пришёл в уличной обуви, лишить его права на образование никто не имеет права.

То же самое касается опозданий. Не пустить на урок опоздавшего учитель не может.

- Напишите замечание, поговорите с родителями. Можно бороться с такими ситуациями, не лишая ребёнка права на образование, - уточняет Лариса Мосолыгина.

Кроме того, если ребёнка не пускают в школу, он может подвергнуться опасности. Детский омбудсмен приводит пример: был случай, когда девочку не пустили в школу зимой. Родители были уверены, что ребёнок учится, а школьница провела весь день на морозе. С этой ситуацией долго разбирались потом различные органы.

- Родители и дети должны чётко понимать: ребёнка никто не имеет права не пустить в школу! - подытоживает Лариса Мосолыгина.

ШКОЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ

Конфликтная среда в школах сегодня растёт, в том числе и из-за того, что в работе педагогов долгое время отсутствует воспитательный компонент.

- Учителя многого уже просто «не видят», - разводит руками Лариса Мосолыгина. - Однако нарабатывается и инструментарий, как с этим работать. В каждой школе сегодня есть школьная служба примирения. Другой вопрос, как она в каждом конкретном случае действует.

В школьную службу примирения может обратиться как сам ребёнок, так и его родитель. Обычные конфликты чаще всего удаётся разрешить и даже вынести из них пользу, успокаивает Лариса Мосолыгина.

БУЛЛИНГ

Другое дело буллинг,или планомерная травля, которой подвергаются некоторые дети. Если вашего ребёнка бьют в школе, если над ним постоянно издевается какой-то ученик или группа ребят, а педагоги бессильны, бегите к детскому омбудсмену. Опыт выхода из таких страшных ситуаций в Твери уже есть.

- Мы разработали специальную технологию и протестировали её. Был случай, когда дети вообще боялись ходить в школу. Ситуация была неподконтрольна ни им, ни педагогам, а только вот этим агрессивно настроенным ученикам. Мы проведи диагностику по классам и в целом по школе, и итоги ужаснули. Дети описывали в анкетах (они анонимные) конкретные ситуации. Мы читали, и у нас мурашки бежали по коже. Когда мы показали это директору, она вызвала на разговор школьного психолога. Та уверяла, что в школе всё прекрасно и никакого буллинга нет. В итоге она была уволена. Мы подготовили план выхода из этой ситуации и план обучения педагогов, чтобы они отличали простые конфликты и буллинг. У нас есть разработки, сделанные совместно с Министерством просвещения и Российской академией образования. И мы этими разработками активно делимся со всеми, кому это необходимо. Это работающие методики. Всё это мы уже делали и не один раз. Самое главное - не замалчивать.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области: 8 (4822) 32-05-02.

Управление образование администрации города Твери: 8 (4822) 36-10-64.

Министерство образования Тверской области: 8 (4822) 32-10-53, 34-62-63.

Горячая линия Министерства образования Тверской области: 8-904-001-85-51.

Детский телефон доверия: 8-800-2000-122.

Прокуратура Тверской области: 8 (4822) 34-43-58.