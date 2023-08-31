Режиссер Светлана Дружинина, гуляя по Твери, решила организовать здесь новый фестиваль

Тверь не чужой город для Светланы Дружининой, в его окрестностях она свою картину о гардемаринах. Фото: VK/Кинофестиваль "КиноВЕЧЕ"

Долгие годы жители Твери могли воочию лицезреть любимых звезд отечественного кино благодаря фестивалю «Созвездие». Однако он канул в Лету. В этот сентябрь Верхневолжье встречает новый для себя кинофестиваль - «КиноВече». Его президент - народная артистка России, кинорежиссер, создатель популярнейшего сериала о гардемаринах Светлана Дружинина.

Режиссёр неоднократно бывала в Твери. Многие эпизоды картины о гардемаринах Дружинина снимала именно в наших верхневолжских местах. Этой зимой тоже наезжала в столицу Верхневолжья, о чем есть свидетельства на ее страничке в соцсети. Гуляла по городу, встречалась с тверскими чиновниками от культуры. Но тогда по поводу визитов отмалчивалась: рано ещё.

А в конце лета пришло время. Все оргмоменты решены. Фестиваль будет проведен в Твери при поддержке областного правительства и Президентского фонда культурных инициатив.

Уже определён и символ «КиноВече». Им стала ладья тверского путешественника Афанасия Никитина, метафорично переходящая в киноленту.

Символ фестиваля. Фото: VK/Кинофестиваль "КиноВЕЧЕ"

Объявлены и сроки проведения фестиваля: 21-25 сентября. Торжественное открытие запланировано в Тверском академическом театре драмы. Как сообщили организаторы, другими площадками «КиноВече» станут ДК «Пролетарка», кинотеатр«Звезда», мультимедийный парк «Россия - Моя история», музей живописи В. М. Сидорова «На теплой земле», Тверское суворовское военное училище.

При этом фестиваль выйдет за пределы Твери. В Торжке, Калязине, Кимрах, Бежецке, Торопце, Ржеве, Завидово и Тургиново также обещаны кинопоказы и творческие встречи.

Мы попытались узнать о программе фестиваля, что называется, из первых уст, однако организаторы сохраняют интригу: подробности будут объявлены позже. Мол, в программу еще вносятся коррективы.

Однако уже известно то, что в киночасти упор будет сделан на исторические картины, а также то, что планируются творческие встречи с легендами нашего кинематографа.

Также уже точно объявлено, что в рамках фестиваля в ДК «Пролетарка» будет организован спецпоказ киношедевра Ролана Быкова - фильма «Чучело». В этом году картине исполняется 40 лет, а снимавший ее кинооператор, народный артист России Анатолий Мукасей, в этом июне отметил 85-летие. Ожидается, что в рамках показа Анатолий Михайлович встретится со зрителями.

История фильма тесно связана с Тверью. Ролан Быков снимал его в Твери, а некоторые сцены - в Торжке и Старице. Действие происходит на фоне узнаваемых тверичанами мест. Например, речной вокзал «сыграл» и «парикмахерскую», и галерею, где впервые появляется перед зрителем главная героиня... В финале девочка вместе с дедушкой спускается по этим ступенькам к причалу. В некоторых сценах фильма появляются Морозовский городок и детская областная больница на набережной Степана Разина. Внешний вид дома Бессольцевых снимали в Старице, точно так же, как и развалины старой Вознесенской церкви, в сенях которой сжигали чучело.

В преддверии фестиваля Светлана Дружинина этим летом уже приезжала в Тверь. Она посетила в том числе Театр драмы и парк «Россия - Моя история». Судя по ее сообщениям на страничке в соцсети, осталась крайне довольна.

Светлана Дружинина в киноконцерном зале парка "Россия - Моя История".

Министр культуры Тверской области Ксения Глинка отметила, что новый фестиваль российского кино-«интеллигентный, патриотический, умный, анализирующий».