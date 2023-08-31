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Звезды31 августа 2023 13:38

Режиссер Светлана Дружинина, гуляя по Твери, решила организовать здесь новый фестиваль

Фестиваль «КиноВече» охватит несколько городов Тверской области, включая ее столицу
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Тверь не чужой город для Светланы Дружининой, в его окрестностях она свою картину о гардемаринах. Фото: VK/Кинофестиваль "КиноВЕЧЕ"

Тверь не чужой город для Светланы Дружининой, в его окрестностях она свою картину о гардемаринах. Фото: VK/Кинофестиваль "КиноВЕЧЕ"

Долгие годы жители Твери могли воочию лицезреть любимых звезд отечественного кино благодаря фестивалю «Созвездие». Однако он канул в Лету. В этот сентябрь Верхневолжье встречает новый для себя кинофестиваль - «КиноВече». Его президент - народная артистка России, кинорежиссер, создатель популярнейшего сериала о гардемаринах Светлана Дружинина.

Режиссёр неоднократно бывала в Твери. Многие эпизоды картины о гардемаринах Дружинина снимала именно в наших верхневолжских местах. Этой зимой тоже наезжала в столицу Верхневолжья, о чем есть свидетельства на ее страничке в соцсети. Гуляла по городу, встречалась с тверскими чиновниками от культуры. Но тогда по поводу визитов отмалчивалась: рано ещё.

А в конце лета пришло время. Все оргмоменты решены. Фестиваль будет проведен в Твери при поддержке областного правительства и Президентского фонда культурных инициатив.

Уже определён и символ «КиноВече». Им стала ладья тверского путешественника Афанасия Никитина, метафорично переходящая в киноленту.

Символ фестиваля. Фото: VK/Кинофестиваль "КиноВЕЧЕ"

Символ фестиваля. Фото: VK/Кинофестиваль "КиноВЕЧЕ"

Объявлены и сроки проведения фестиваля: 21-25 сентября. Торжественное открытие запланировано в Тверском академическом театре драмы. Как сообщили организаторы, другими площадками «КиноВече» станут ДК «Пролетарка», кинотеатр«Звезда», мультимедийный парк «Россия - Моя история», музей живописи В. М. Сидорова «На теплой земле», Тверское суворовское военное училище.

При этом фестиваль выйдет за пределы Твери. В Торжке, Калязине, Кимрах, Бежецке, Торопце, Ржеве, Завидово и Тургиново также обещаны кинопоказы и творческие встречи.

Мы попытались узнать о программе фестиваля, что называется, из первых уст, однако организаторы сохраняют интригу: подробности будут объявлены позже. Мол, в программу еще вносятся коррективы.

Однако уже известно то, что в киночасти упор будет сделан на исторические картины, а также то, что планируются творческие встречи с легендами нашего кинематографа.

Также уже точно объявлено, что в рамках фестиваля в ДК «Пролетарка» будет организован спецпоказ киношедевра Ролана Быкова - фильма «Чучело». В этом году картине исполняется 40 лет, а снимавший ее кинооператор, народный артист России Анатолий Мукасей, в этом июне отметил 85-летие. Ожидается, что в рамках показа Анатолий Михайлович встретится со зрителями.

История фильма тесно связана с Тверью. Ролан Быков снимал его в Твери, а некоторые сцены - в Торжке и Старице. Действие происходит на фоне узнаваемых тверичанами мест. Например, речной вокзал «сыграл» и «парикмахерскую», и галерею, где впервые появляется перед зрителем главная героиня... В финале девочка вместе с дедушкой спускается по этим ступенькам к причалу. В некоторых сценах фильма появляются Морозовский городок и детская областная больница на набережной Степана Разина. Внешний вид дома Бессольцевых снимали в Старице, точно так же, как и развалины старой Вознесенской церкви, в сенях которой сжигали чучело.

В преддверии фестиваля Светлана Дружинина этим летом уже приезжала в Тверь. Она посетила в том числе Театр драмы и парк «Россия - Моя история». Судя по ее сообщениям на страничке в соцсети, осталась крайне довольна.

Светлана Дружинина в киноконцерном зале парка "Россия - Моя История".

Светлана Дружинина в киноконцерном зале парка "Россия - Моя История".

Министр культуры Тверской области Ксения Глинка отметила, что новый фестиваль российского кино-«интеллигентный, патриотический, умный, анализирующий».

Светлана Дружинина рассматривает экспозицию парка "Россия - Моя История". VK/ Кинофестиваль "КиноВЕЧЕ"

Светлана Дружинина рассматривает экспозицию парка "Россия - Моя История". VK/ Кинофестиваль "КиноВЕЧЕ"

КультураКультура: кино