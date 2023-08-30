Досуг в Твери с 30 августа по 6 сентября: атрибуты рубежа веков, вернисаж «Перекрестка», классика Салтыкова-Щедрина и вечерка

Рассказываем об интересных событиях ближайших дней в культурной жизни столицы Верхневолжья. Фото: ТГМВЦ

ВЫСТАВКИ

Погружение в прошлое

В Тверском детском музейном центре (ул. Советская, д. 3А ) до 17 сентября открыта выставка «Родился – для венца сгодился». В экспозиции представлено более 180 атрибутов жизни в Российской империи конца ХIX — начала XX веков. Тут традиционный текстиль, подлинные городские и крестьянские костюмы, коллекция старинных фотографий, игрушки и предметы быта, а также реконструкции детской одежды.

Экспозиция подготовлена совместно со Студией традиционного костюма «Русские начала». Она существует в Москве более 20 лет и широко известна среди исследователей русской традиционной культуры.

Выставка эта будет интересна как детям, так и взрослым.

Цена билета: для взрослых - 100 рублей, для студентов и пенсионеров - 60 рублей, для детей до 16 лет — бесплатно.

Справки по телефону: +7 (4822) 45-71-76.

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«30 лет вместе»

В Тверском городском музейно-выставочном центре завершается юбилейная выставка художественного объединения «Перекресток». Она называется «30 лет вместе».

Вернисаж открыт до 3 сентября. Еще есть время сходить.

В проекте принимают участие тверские и московские художники – выпускники знаменитой «Венециановки» (Тверского художественного училища).

В 1993 году объединение «Перекресток» было создано при непосредственном участии художника Георгия Володько. Он оставался его бессменным руководителем до своей смерти в 2020 году. В течение трех десятков лет это сообщество художников инициировало самые различные выставки и арт-проекты, которые всегда вызывали позитивный резонанс.

Вход бесплатный.

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СПЕКТАКЛИ

В мире Порфирия Головлёва

5 сентября в 19:00 Тверской ТЮЗ приглашает на камерный моноспектакль «Головлёв», который играет корифей театра заслуженный артист России Александр Романов.

Естественно, это постановка по классике Салтыкова-Щедрина. Постановка во многом страшная, тяжелая, но пронзительная. Ее создала режиссёр Вероника Вигг.

«В мире Порфирия Головлёва живут деревянные медведи, есть игрушечная железная дорога и призраки тех, кого он знал с самого детства. Тех, кого он знал, но не умел любить. В семье Головлёвых никто никого никогда не любил...», - написано в анонсе.

В этом спектакле Головлёв совсем один, он играет с воспоминаниями…

Цена билета: 500 рублей.

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АКЦИИ

Пляски-игры на вечёрке

3 сентября в 18:00 культурный центр «Боголюбский» приглашает всех желающих присоединиться к традиционной русской вечорке. Она пройдет в горсаду.

Вы спросите: что это?

«Никто не может сказать однозначно. Но что мы знаем точно, что будет весело! Приглашаем всех поиграть, попеть песни и заклички, поводить хороводы, а так же зарядиться хорошим настроением», - таков ответ в анонсе.

В общем будет колоритно и весело.

Бесплатно.

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